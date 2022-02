»Das hätten wir nicht schöner formulieren können«

Patty Varasano/HMB-Media/imago images Auch Fließbandarbeit: Kassieren zu Zeiten von Corona in Würzburg (20.3.2020)

Verdi hat in Bayern zusammen mit einem Beschäftigten vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth jüngst einen Erfolg erzielt. Es ging um die Rücknahme einer sogenannten Allgemeinverfügung zu längeren Arbeitszeiten in der Coronapandemie. Was hat es damit auf sich?

Die Allgemeinverfügung war am 20. Januar in Kraft getreten. Die Bayerische Staatsregierung hat eine Blaupause an die Bezirksregierungen weitergegeben, so eine Verfügung umzusetzen. Darin stehen vor allem die mögliche Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden sowie Kürzungen von Pausen und Ruhezeiten. Die Regierung hatte die Verfügung mit dem Schutz und der Sicherstellung der kritischen Infrastruktur begründet. Da gäbe es aber jede Menge andere Maßnahmen, die man ergreifen könnte, ohne die Menschen in ihren Arbeitnehmerrechten zu beschränken: geteilte Dienste, Bildung von Teams oder räumliche Trennung.

Was genau kritisiert Verdi?

Zu Pandemiebeginn hatte es eine ähnliche Regel auf Bundesebene gegeben. Wir Gewerkschaften haben uns bereits vor zwei Jahren daran gestört. Zur Bewältigung der Coronakrise hat sie keinen Beitrag geleistet, sondern im Gegenteil eher Schaden angerichtet. Und es kam, was wir befürchtet hatten: Die Regelungen wurden auf Bereiche ausgedehnt, die mit der Pandemie gar nichts zu tun hatten. Die Verfügung beförderte die Debatte über Arbeitszeiten, wobei die FDP folgerte, man brauche so etwas eigentlich immer, und weitere Flexibilisierungen forderte. Das heißt bei der Partei aber fast immer: Veränderung zuungunsten der Arbeitnehmer. Deswegen haben wir beim Auslaufen der damaligen Regelung gesagt: Wir werden das kein zweites Mal mitmachen.

Worum ging es im Fall in Bayreuth?

Zunächst war unklar, ob wir überhaupt klagen dürfen. Deshalb haben wir zusammen mit einem Betroffenen aus dem Einzelhandel im Raum Bamberg den Rechtsweg gesucht. Auch der Einzelhandel griff nämlich auf diese Regelung zurück, etwa wenn es um die Sonntagsarbeit geht. Nachdem wir Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht hatten, entschied es, dass wir recht haben. Es zeigte sich, dass wir auch selbst hätten klagen können. Dennoch freuen wir uns, dass wir mit einem Betroffenen zusammen vor Gericht ziehen. Dort wurde festgestellt, dass die Verfügung nichtig und mit der Urteilsverkündung unverzüglich aufgehoben ist. Formal juristisch gilt das zunächst nur für den Betroffenen. Aber wir fordern die generelle Rücknahme. Die Bezirksregierung prüft gerade, ob sie Revision einlegt. Sollte das so sein, werden wir auch weiter klagen. Ansonsten gilt für uns die Rechtsgültigkeit des Urteils und damit eine Signalwirkung für die anderen Regierungsbezirke, diese Verfügungen aufzuheben.

Wie begründete das Gericht die Entscheidung?

Zum einen sei nicht klar abgegrenzt, auf welche Berufsgruppen die Regelung zutrifft. Es komme also nur auf eine passende Auslegung im jeweiligen Unternehmen an. Zum anderen folgte das Gericht unserem Zweifel, ob die Verfügung überhaupt einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Und es kritisierte, dass die Behörden überhaupt nicht geprüft haben, ob es andere Maßnahmen gibt, bei denen nicht in die Rechte der Arbeitnehmer eingegriffen werden müsste. Das hätten wir nicht schöner formulieren können.

Sehen Sie einen Zusammenhang mit dem jahrelangen Personalmangel in sensiblen Bereichen?

Unbedingt. Es ist ein Grundproblem, dass wir in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung und in der Pflege zu wenige Leute haben. Das ist vielen erst klargeworden, als die Pandemie dazukam. Wir fordern schon seit Jahren, andere Personalschlüssel einzuführen, um mehr Beschäftigte zu haben. Statt dessen wird der öffentliche Dienst seit Jahrzehnten mit der Maßgabe ausgedünnt, wirtschaftlicher zu werden. All das fällt uns jetzt auf die Füße. Diese Allgemeinverfügung ist auch ein Kaschieren der Fehler, die über Jahre gemacht wurden. Und sie ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die insbesondere in der kritischen Infrastruktur ohnehin schon bis zur Belastungsgrenze arbeiten.