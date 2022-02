Ziel fast erreicht

Carlos Barria/REUTERS Lange her, dass sie so nebeneinander standen: Die iranische und US-Flagge nach Abschluss des Abkommens 2015 in Wien

Es ist seit der Wiederaufnahme der internationalen Wiener Gespräche mit dem Iran Ende November zu einem makabren, aber auch ermüdenden Ritual erstarrt: Alle Beteiligten sprechen von »großen Fortschritten« und stellen eine Einigung in allernächster Zeit in Aussicht. Sie benutzen in ihren Erzählungen Textbausteine, die identisch sind. Über den üblichen Rahmen ging am Dienstag vergangener Woche nur der Leiter des russischen Verhandlungsteams, Michail Uljanow, hinaus, als er twitterte, man sei kurz davor, die Ziellinie zu überschreiten.

Schablonenhaft ist auch die Einschränkung, mit der die äußerst optimistischen Lagebeschreibungen versehen werden: Man befinde sich an einem wichtigen und kritischen Punkt. Über das meiste habe man sich schon verständigt, aber einige komplizierte Differenzen müssten noch ausgeräumt werden. »Schwierige Entscheidungen« müssten jetzt rasch getroffen werden, dann wäre die Vereinbarung über die Wiederbelebung des 2015 geschlossenen Wiener Abkommens, englisch abgekürzt JCPOA, in wenigen Tagen unterschriftsreif. Der Iran ebensowie die europäischen Beteiligten Frankreich, Deutschland und Großbritannien sprechen offen aus, dass sie diese Entscheidungen ausschließlich von der Gegenseite erwarten. Im Gegensatz dazu neigen Uljanow, aber auch Enrique Mora, der Vertreter der EU bei den Gesprächen in der österreichischen Hauptstadt, sowie dessen Vorgesetzter Josep Borrell zu der Formulierung, dass beide Seiten »harte Entscheidungen« zu treffen hätten. Mora muss so sprechen, denn offiziell sitzt er als Unparteiischer am Verhandlungstisch.

Praktisch hinterlassen alle diese automatisierten Worthülsen ein ratloses Publikum: Niemals erläutert eine der beteiligten Seiten – die drei europäischen Staaten, Russland, China, der Iran und indirekt einbezogen auch die USA –, an welchem Punkt die Verhandlungen derzeit stehen, was grundsätzlich geklärt ist und welche Hürden noch zu überwinden bleiben.

Am späten Sonnabend hat Teherans Verhandlungsführer Hossein Amir Abdollahian, der Außenminister seines Landes, in einem Telefongespräch mit Borrell, dem Außenpolitikchef der EU, wieder einmal bekräftigt, dass der Iran entschlossen sei, nicht von den »roten Linien« abzugehen, die für die Gespräche festgelegt wurden. Dazu gehört die Aufhebung aller westlichen, insbesondere aller US-amerikanischen Sanktionen in einer überprüfbaren Weise. Ausgangspunkt dafür ist die Forderung, dass zuerst die Sanktionen aufgehoben werden, dass darauf eine »Verifizierungsphase« von drei bis sechs Monaten folgt, und dass erst danach die Rückkehr des Iran zu den im JCPOA vorgeschriebenen Beschränkungen seines zivilen Atomprogramms folgt. Zu den »roten Linien« gehört außerdem eine Garantie der USA und ihrer europäischen Verbündeten, dass sie sich auch künftig an das noch zu vereinbarende neue Abkommen halten werden. Die Forderung ist zwar logisch und berechtigt, nachdem der damalige US-Präsident Donald Trump am 8. Mai 2018 den einseitigen Ausstieg aus dem JCPOA verkündet hatte, aber sie wäre im US-Kongress nicht durchsetzbar.

Wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Wiener Verhandlungen auswirken wird, kann nur ein Gegenstand von Spekulationen sein. In der vergangenen Woche ließen sich dazu noch keine Beobachtungen anstellen, da gerade wieder eine Gesprächspause eingetreten ist. Diese Unterbrechungen sind normalerweise rein technischer Natur: Sie dienen den Verhandlungsführern der Beteiligten dazu, in ihren Ländern Bericht zu erstatten und sich neue Instruktionen zu holen. Meistens handelt es sich dabei nur um wenige Tage. Für die Fortsetzung der Gespräche im Wiener Nobelhotel »Palais Coburg« scheint allerdings noch kein Datum festzustehen.

Die Haltung des Iran zum Krieg in der Ukraine stimmt weitgehend mit der Beurteilung Chinas überein: Für die Krise seien hauptsächlich »die provokativen Handlungen« des von den USA geführten NATO-Militärbündnisses verantwortlich. Krieg sei jedoch keine Lösung. Den Konfliktparteien wird empfohlen, einen Waffenstillstand zu vereinbaren und sofort mit Verhandlungen zu beginnen.