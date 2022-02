Hunderttausende auf Flucht

Vincent Haiges/dpa Menschen am Bahnhof von Lwiw versuchen in einen Zug nach Polen zu kommen (26.2.2022)

Die EU-Kommission ist wegen der erwarteten Hunderttausenden Flüchtlinge aus der ­Ukraine bereit, den Mitgliedstaaten vorzuschlagen, erstmals Regeln für den Fall eines »massenhaften Zustroms« von Flüchtlingen in Kraft zu setzen. Innenkommissarin Ylva Johansson sagte am Sonntag vor einem Krisentreffen der EU-Innenminister in Brüssel, sie habe diesen Vorschlag vorbereitet. Zuvor wolle sie jedoch hören, ob es die Bereitschaft der Minister gebe, ihn anzunehmen.

Konkret könnte Flüchtlinge dadurch ohne langwieriges Asylverfahren unverzüglich vorübergehender Schutz gewährt werden. Die Richtlinie soll angewendet werden, wenn es möglicherweise so viele Asylanträge gibt, dass das Standardprozedere zu negativen Auswirkungen bei der Bearbeitung führen könnte. Dabei müssten gemeinsame Mindeststandards eingehalten werden. Über das EU-Innenministertreffen gab es bis jW-Redaktionsschluss keine Informationen.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach UN-Angaben rund 370.000 Menschen aus dem osteuropäischen Land geflohen. Bis Sonntag hätten die Behörden der Nachbarländer insgesamt mehr als 368.000 Geflüchtete gemeldet, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Sonntag auf Twitter mit. Die Zahl steige weiter an, fügte es hinzu. Ein Großteil der Flüchtlinge, rund 200.000 Menschen, hat demnach die Grenze nach Polen überquert. Die Grenzschützer meldeten dort allein am Sonnabend 77.300 Ankünfte. Einige von ihnen überquerten die Grenze zu Fuß und mit nur wenigen Habseligkeiten.

Wie die ungarische Polizei am Sonntag mitteilte, waren bis zum Morgen rund 70.000 Flüchtlinge in dem Land eingetroffen. Zugleich schlüsselte die Behörde die Zahl der Ankömmlinge erstmals nach Tagen auf. Demnach kamen die meisten Ukrainer am Sonnabend. 23.140 waren es nach diesen Angaben. In der westukrainischen Region Transkarpatien leben nach Volkszählungsdaten aus dem Jahr 2001 rund 150.000 ethnische Ungarn. Sie sind entweder im Besitz einer zusätzlichen ungarischen Staatsbürgerschaft, oder sie haben einen Anspruch darauf. Deshalb benötigen sie keinen Asylstatus für einen dauerhaften Aufenthalt in Ungarn.

In Rumänien waren bis Sonnabend nacht mehr als 47.000 Ukrainer eingetroffen, von denen aber fast 23.000 das Land wieder verlassen haben. Dies gab der rumänische Regierungssprecher Dan Carbunaru am Sonntag in Bukarest bekannt. Nur 102 ukrainische Staatsbürger stellten bisher in Rumänien einen Asylantrag, wie er hinzufügte.

Bereits zu Beginn des russischen Einmarsches hatte die UN-Organisation für Migration (IOM) ihre Sorge über die humanitäre Lage vor Ort zum Ausdruck gebracht. Im Land seien nach acht Jahren Konflikt bereits mehr als 1,4 Millionen Menschen auf der Flucht, teilte IOM-Generaldirektor António Vitorino in Genf mit. »Die Eskalation wird die humanitären Bedürfnisse noch verstärken und das Leid von Millionen von Familien verschlimmern«, teilte er mit. Die Organisation stehe bereit, um in enger Absprache mit Regierungen und Partnern den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchten. (AFP/dpa/jW)