Später Triumph

Axel Heimken/dpa Ungern gesehen: Friedlicher Protest von ATTAC gegen Steuerraub und Ungleichheit (Hamburg, 27.5.2017)

Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam, manchmal sogar sehr langsam. Vier Jahre und acht Monate nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat das Verwaltungsgericht in der Hansestadt am Freitag ein Urteil gefällt, das einen späten Triumph für die Gipfelgegner bedeutet. Das Gericht gab einer Feststellungsklage des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC recht. Es urteilte, dass das Verbot zweier Versammlungen innerhalb der zum Gipfel im Juli 2017 vom Senat per Allgemeinverfügung eingerichteten Demoverbotszone von rund 38 Quadratkilometern rechtswidrig gewesen ist.

Mit dem Urteil stehe »die Praxis demokratiefreier Sperrzonen in Form großflächiger Versammlungsverbote, wie wir sie 2007 beim G8-Gipfel in Heiligendamm und vor fünf Jahren beim Treffen der G20 in Hamburg erlebt haben, in Frage«, erklärte ATTAC-Welthandelsexpertin Hanni Gramann, die damals Anmelderin gewesen war und die Klage eingereicht hatte, am Freitag. Das sei »ein großer Erfolg für das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit«. Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke in der Bürgerschaft, sprach am Sonntag gegenüber jW von einem »guten Signal für die Versammlungsfreiheit«. Das Urteil sei »eine Klatsche für die versammlungsfeindliche Politik des ›rot-grünen‹ Senats beim G20-Gipfel«.

Tatsächlich gehörte die Allgemeinverfügung, die kurz vor dem G20-Gipfel erlassen worden war, zu den vielen fragwürdigen Maßnahmen des Senats, mit denen der Protest niedergehalten werden sollte. Pauschal wurde jede Versammlung innerhalb eines Areals verboten, das vom Flughafen der Stadt bis zum Veranstaltungsort im Zentrum reichte. Das brachte Innensenator Andy Grote (SPD) damals den Schimpfnamen »Verbote-Grote« ein.

Am Freitag stand nach etwa eineinhalbstündiger Verhandlung für die dritte Kammer des Verwaltungsgerichts fest, dass auch im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung ein Versammlungsverbot nur dann gerechtfertigt war, »wenn von der betroffenen Versammlung eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausging«, wie es in einer Mitteilung des Gerichts heißt. Bei den von ATTAC angemeldeten Versammlungen habe die Kammer »eine konkrete Gefahr in diesem Sinne aber nicht feststellen können«. Einzelheiten würden sich aus der schriftlichen Urteilsbegründung ergeben, die noch nicht vorliegt.

Mitte Juni hatte ATTAC für den 7. Juli 2017 zwei Versammlungen unter dem Motto »Freihandel Macht Flucht« angemeldet. Dabei handelte es sich um für das Netzwerk typische symbolische Bildaktionen, bei denen gewalttätige Auseinandersetzungen nicht zu erwarten waren. Gemeinsam mit dem Hamburger Flüchtlingsrat wollte ­ATTAC den sogenannten Freihandel als Fluchtursache für Menschen aus Afrika darstellen. Dafür waren als Orte das Afrika-Haus und die Geschäftsstelle des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, beide im Stadtzentrum, ausgewählt worden. Das Afrika-Haus wurde 1899 vom Reeder Adolph Woermann erbaut, der maßgeblichen Anteil an der Errichtung der deutschen Kolonien und am Genozid an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika hatte.

Symbolisch dargestellt wurde eine Fluchtsituation mit einem Schlauchboot. Vor dem Afrika-Haus sollte eine blaue Folie auf dem Boden ausgebreitet werden, auf der zwei Personen in einem Schlauchboot »schwimmen« sollten. Auf der blauen Fläche sollten außerdem Schuhe, Kartons, Rucksäcke sowie einige Aktionsteilnehmer »treiben«. Beide Versammlungsorte lagen innerhalb der Demoverbotszone, weshalb die Stadt der Klägerin damals mitteilte, diese seien dort untersagt, könnten aber außerhalb des von der Allgemeinverfügung erfassten Bereichs stattfinden. Einen Eilantrag der Klägerin lehnte das Verwaltungsgericht am 30. Juni 2017 ab, eine gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwerde der Klägerin wies das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) am 6. Juli 2017 zurück. Blieb am Ende nur, wenigstens nachträglich mit einer Feststellungsklage, die im März 2018 eingereicht wurde, gegen die Behörden vorzugehen.

Noch ist der Sieg der Gipfelgegner nicht perfekt. Die Stadt kann noch in Berufung gehen und wird das nach den Erfahrungen der vergangenen Monate bei diversen Vorgängen wohl auch tun. Zuletzt hatte die Innenbehörde gegen ein Urteil in Sachen »Racial Profiling« Berufung eingelegt und hatte beim OVG Erfolg. Das Gericht winkte eine anlasslose Kontrolle eines Mannes aus Togo auf St. Pauli als rechtmäßig durch. Linken-Politiker Celik hält es »für wahrscheinlich, dass die Stadt vor das OVG zieht«.