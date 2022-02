Kiew stimmt Gesprächen zu

Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainischer Soldat vor ausgebranntem Militärlastwagen am Sonnabend in Kiew

Die Ukraine hat einem Angebot Russlands zu Verhandlungen zugestimmt. Eine Delegation aus Kiew habe sich am Sonntag auf den Weg ins belarussische Gomel gemacht, wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldete. Das Präsidialamt der Ukrai­ne bestätigte ein Treffen an der ukrai­nisch-belarussischen Grenze. Es gebe keine Bedingungen. Der Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, habe die Verantwortung dafür übernommen, dass alle in seinem Land stationierten »Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen« während der An- und Abreise der ukrainischen Delegation am Boden blieben. Genaueres wurde bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt.

Zuvor hatte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, mitgeteilt, die Delegation aus Moskau stehe bereit. Auch der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski hatte sich in diesem Sinne geäußert.

Am Sonntag morgen hatte Präsident Wolodimir Selenskij die Gespräche in Belarus noch ausgeschlagen. Sein Land sei an einem Waffenstillstand interessiert, aber es werde nicht in einem Land verhandeln, von dem aus die Ukraine beschossen werde. Selenskij schlug Warschau, Istanbul, Baku »oder sonst irgendeine Stadt« als Schauplatz der Gespräche vor.

Unterdessen wies Russlands Präsident Wladimir Putin an, die »Abschreckungswaffen« des Landes in Alarmbereitschaft zu versetzen. Der Kreml verbreitete am Sonntag ein entsprechendes Video. »Spitzenpersönlichkeiten der führenden NATO-Staaten lassen aggressive Äußerungen gegen unser Land zu«, hieß es von Putin zur Begründung. Welche Waffen genau gemeint sind, sagte der Staatschef der Atommacht nicht.

Derweil scheinen die russischen Truppen weiter vorzustoßen. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Vadim Denisenko, sagte dem Nachrichtenportal strana.news, von Süden rücke eine große Kolonne russischer Militärfahrzeuge an Kiew heran. »Aber wir wissen, wo sie unterwegs sind, wohin sie unterwegs sind, und wir sind vorbereitet.«

Am Sonntag morgen waren die russischen Streitkräfte offenbar auch in die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, eingedrungen. Videos zeigten russische Fahrzeuge, die ohne größeren Widerstand in Randgebiete der Stadt einrückten. Am Nachmittag erklärte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleg Sinegubow, die Stadt sei wieder vollständig unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Die russischen Soldaten sollten vollständig aus der Stadt vertrieben werden.

In Russland wächst derweil die öffentliche Kritik am Ukraine-Krieg. Zwei Abgeordnete der Staatsduma, die für die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk gestimmt hatten, zogen ihre Zustimmung zurück. Einer von ihnen, der Kommunist Michail Matwejew, twitterte am Sonnabend, er fühle sich getäuscht. Er habe »für den Frieden und nicht für den Krieg gestimmt. Dafür, dass Russland ein Schutzschild wird, damit der Donbass nicht bombardiert wird, und nicht dafür, dass Kiew bombardiert wird«. Die Zahl der Personen, die nach der Beteiligung an ungenehmigten Friedensdemonstrationen festgenommen wurden, war laut Angaben vom Sonntag morgen auf über 2.000 gestiegen.