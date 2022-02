Atomlobby wagt Vorstoß

Christian Charisius/dpa Schicht: Nach knapp 35 Jahren Betriebszeit wurde der Meiler in Brokdorf von Betreiber Preussen-Elektra Ende 2021 abgeschaltet

Er scheint lange auf einen Anlass gewartet zu haben, nun hat er ihn: Im Windschatten des Ukraine-Krieges preschte der Präsident des kapitalnahen Ifo-Instituts, Clemens Fuest, vor und sprach sich dafür aus, bei eventuell entfallenden Energieimporten aus Russland eine Verschiebung des Atom- und Kohleausstiegs zu prüfen. Das sagte der Institutsboss im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (Sonnabendausgabe). Eine Aussage, die er am Sonntag laut dpa bekräftigte.

Einige alte CDU-Granden unterstützen diese Forderung längst. »Wenn man die Abhängigkeit von russischen Gasimporten nicht noch weiter erhöhen will, wäre es sinnvoll, die letzten drei Atomkraftwerke Ende des Jahres nicht abzuschalten«, sagte der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger am vergangenen Freitag der Stuttgarter Zeitung.

Nur, Betreiber wie Eon, RWE und EnBW signalisieren demonstrativ Desinteresse. Schließlich waren die Entschädigungszahlungen für die Strommultis üppig, eine Rückabwicklung des Ausstiegs wäre ferner rechtlich kompliziert.

Aufgeschreckt ob des Vorstoßes von Fuest und Oettinger wirkte Grünen-Chefin Ricarda Lang. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Wochenende) sagte sie: Es müsse nun vor allem die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen ausgebaut und beschleunigt werden.

Die Ampelkoalition will am Fahrplan festhalten: Drei Atomkraftwerke in Deutschland liefern bis Ende 2022 noch Strom, dann sollen sie vom Netz gehen und der Atomausstieg vollendet werden. (dpa/jW)