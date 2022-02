Bundeswehr sagt danke

Sven Eckelkamp/imago images Umfassende »Ertüchtigung« der Bundeswehr angekündigt: Ministerin Christine Lambrecht bei der Panzerbrigade in Munster (7.2.2022)

Diese Choreographie darf man zynisch nennen: Während in Berlin am Sonntag nachmittag weit über 100.000 Menschen für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine demonstrierten, nutzte die »rot-grün-gelbe« Bundesregierung den russischen Einmarsch in das Nachbarland als Vorwand für die Ankündigung eines umfassenden und in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellosen Aufrüstungsprogramms. 2022 werde es ein einmaliges »Sondervermögen« für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro geben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Sondersitzung des Bundestages.

Das sind mehr als zwei zusätzliche Jahreshaushalte, die zum aktuellen Etat des Verteidigungsministeriums in Höhe von 46,9 Milliarden Euro hinzukommen. Die Mittel würden »für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben« genutzt, so der SPD-Politiker. Außerdem will die Regierung dauerhaft die jährlichen Rüstungsausgaben auf »mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts« hochfahren. Die Debatte über die angeblich handlungsunfähige Bundeswehr hatte am Donnerstag der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, mit der Behauptung losgetreten, die Armee stehe »mehr oder weniger blank da«. Nahezu die gesamte deutsche Presse griff diese Parole zustimmend auf.

Scholz verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine scharf. Man erlebe »eine Zeitenwende«. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstellte er, die Uhren in die Zeit der Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts zurückdrehen und ein »russisches Imperium« errichten zu wollen. Weitere Ausführungen zu Hintergründen dieses Krieges machte Scholz nicht. Er versuchte, die Teilnehmer der Friedensdemonstration für den Regierungskurs zu vereinnahmen. Er danke allen, »die in diesen Tagen Zeichen setzen«. Was von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragen werde, habe Bestand.

In seiner Rede kündigte Scholz zudem an, beschleunigt zwei Terminals für Flüssiggas zu errichten. Er nannte als Standorte Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Das Ziel dabei ist offensichtlich, den Anteil von Gasimporten aus Russland drastisch zu reduzieren. Am Export von Flüssiggas sind insbesondere die USA interessiert, die jahrelang erbittert gegen die Pipeline Nord Stream 2 opponiert hatten.

Jörg Carstensen/dpa Hunderttausende Menschen bei Friedensdemo in Berlin am Sonntag

Bereits am Sonnabend hatte Berlin angekündigt, mit Waffenlieferungen an eine der beiden Kriegsparteien – die Ukraine – zu beginnen. Am Sonntag wurde dieses indirekte militärische Eingreifen mit Symbolpolitik unterfüttert: Viele Abgeordnete begrüßten den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, der auf der Gästetribüne saß, mit Beifall. Exbundespräsident Joachim Gauck umarmte den Botschafter. Vor dem Reichstagsgebäude wehte die ­ukrainische Flagge. Scholz sagte in seiner Rede, man müsse »die Ukraine in dieser verzweifelten Lage unterstützen«. Die neue Lage erfordere eine klare Antwort. Deshalb habe man entschieden, dass Deutschland »der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird«.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz sicherte der Regierung die Unterstützung von CDU und CSU zu. Falls Scholz eine umfassende »Ertüchtigung« der Bundeswehr wolle, werde die Union »auch gegen Widerstände« diesen Weg mitgehen. Auch bei der Neuausrichtung der Energiepolitik wolle man helfen. Gleichzeitig verlangte er, über die Details des Sondervermögens »in Ruhe und im Detail« zu reden. Den russischen Präsidenten bezeichnete er als »Kriegsverbrecher«.

Für die Linksfraktion sprach Ko­chefin Amira Mohamed Ali. Der russische Angriff sei durch nichts zu relativieren und zu rechtfertigen, betonte sie. Die Linke, das wolle sie offen sagen, habe »die Absichten der russischen Regierung falsch eingeschätzt«. In vielen Punkten sei man sich in der Bewertung der Vorgänge mit den Regierungsparteien einig. Allerdings lehne die Partei die angekündigte Aufrüstung ab, ebenso die Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet.