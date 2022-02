Cagla Gurdogan/REUTERS Genug ist genug: Proteste gegen die hohen Energiepreise am 9. Februar in Ankara

Um die Wirtschaft der Türkei steht es seit längerer Zeit schlecht, die Inflation erreicht Monat für Monat neue Höchstwerte. Obwohl es zwischendurch immer mal wieder zu Protesten kam, fällt die Anzahl der Streiks im Februar doch besonders auf, die Beschäftigten gehen viel häufiger auf die Barrikaden. Wieso ausgerechnet jetzt?

Es stimmt, die türkische Wirtschaft steckt seit längerer Zeit in einer Krise, und schuld daran ist die AKP-Regierung. Sie setzt die Menschen in der Türkei einer gewaltigen Armut aus. Die Werktätigen, die Frauen und das kurdische Volk werden immer ärmer und befinden sich mittlerweile in einer unvorstellbar schlimmen Lage. Das ist der Hauptgrund für die Streiks und dafür, dass das Volk auf die Straßen geht. Wie sind wir an diesem Punkt angekommen? Zum einen wegen der kostspieligen Kriegspolitik, auf der die AKP beharrt, und zum anderen sind da die Kosten des Palastes (gemeint ist das 1.000-Zimmer-Anwesen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, jW).

Vetternwirtschaft ist sehr weit verbreitet und wird schon gar nicht mehr geheimgehalten. Der Palast und die wachsende Schar seiner Angehörigen sowie die nepotistischen Beziehungen müssen finanziert werden, bloß hat die Türkei nicht die Mittel dafür, deshalb vertieft sich die Krise. Dazu kommen die Inflation, der Preisanstieg. Das Volk hat auch schon früher protestiert, gestreikt, seinen Unmut geäußert, aber in den vergangenen drei Wochen ist die Zahl dieser Menschen aufgrund der rapide fallenden Kaufkraft dramatisch gestiegen. Die Menschen kommen nicht mehr über die Runden, und das zeigt sich nun auf der Straße.

Sie haben die Kriegspolitik erwähnt. Die Türkei ist nicht nur in Konflikte wie in Libyen involviert, sie kontrolliert auch Gebiete Syriens und führt Krieg gegen die Kurden. Wieso beharrt sie auf dieser Politik, die sowohl menschlich als auch wirtschaftlich ein Fiasko ist?

Die Türkei führt diesen allein auf Kurden-Feindlichkeit beruhenden Krieg schon seit langer Zeit, manchmal weniger intensiv, manchmal mehr. Allerdings benennt der Staat diesen Krieg nicht als das, was er ist, sondern behauptet, einen »Krieg gegen den Terror« zu führen. Die AKP ist seit 20 Jahren an der Regierung, aber vor allem seit Ende des Friedensprozesses 2015 sowie der Einführung der als »Präsidialsystem« bezeichneten Regierungsform stellt sie den Konflikt mit den Kurden als etwas dar, von dem das »Überleben« des Staates abhängt. Sie erhofft sich dadurch, sowohl ihre rassistische, nationalistische Basis konsolidieren zu können als auch einen Vorwand zu haben, um Druck auf alle gesellschaftlichen Gruppen im Land auszuüben.

»Schaut, wir sind im Krieg. Schaut, die Türkei hat ein Terrorproblem, die Türkei hat ein Sicherheitsproblem, deshalb müssen wir den Krieg fortführen, und ihr müsst die Kriegskosten ohne Widerspruch ertragen«, heißt es. Alle, die sich dagegen auflehnen, werden unterdrückt. Das geschieht nicht nur über die Einsatzkräfte, sondern vor allem durch die Justiz. Alle ideologischen Apparate des Staates, inklusive der Medien, folgen diesem Muster, denn gegen den Krieg zu sein bedeutet, diese Fiktion zu zerstören. Auch die Wirtschaftskrise hat damit zu tun, politische und wirtschaftliche Gewalt gehen Hand in Hand. Die Regierung schürt die Gewalt, in der Hoffnung, sich an der Macht zu halten.

Was muss sich im Land ändern, um diese Krise zu überwinden?

Als erstes die Regierung. Sie hat alle Mechanismen, um einen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Frieden zu errichten, vernichtet. Sie hat auch alle demokratischen Institutionen sowie die Unabhängigkeit der Justiz zerstört. Solange sich die Regierung nicht ändert, fehlt jegliche Grundlage für eine Besserung. Ist der Regierungswechsel geschafft, müssen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und es besser machen.

Was schlägt die HDP vor, damit sich die Situation im Land, auch die wirtschaftliche, bessert?

Einen Prozess für eine neue demokratische Verfassung. Wir müssen die Republik demokratisieren, und dafür müssen alle benachteiligten Menschen der Gesellschaft für eine neue Verfassung zusammenkommen. Die politische Freiheit kann nicht unabhängig von der Wirtschaft gedacht werden. Es braucht eine Politik, welche die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter beendet, in der die Produzierenden das Sagen haben und die Entscheidungen selber treffen. Eine egalitäre Wirtschaft, die eine gerechte Verteilung von Wohlstand vorsieht, ist notwendig. In der Türkei herrscht ein großes Ausmaß an Lohn- und Vermögensungerechtigkeit, deshalb braucht es ein gerechtes Steuersystem und eine gerechte Vergütung. Gleichzeitig stehen wir für einen ökologischen Ansatz, der nicht auf wirtschaftliches, sondern auf soziales Wachstum setzt. Unserem radikaldemokratischen Verständnis entsprechend, wollen wir eine demokratische Wirtschaft aufbauen: Kommunalverwaltung, lokale Demokratie, Arbeiter- und Landwirtschaftskooperativen.

Auch in Kurdistan wird gestreikt. Die dortige Wirtschaftsstruktur ist im Vergleich zu den türkischen Provinzen eine andere, beispielsweise ist sie viel weniger industrialisiert. Welche Probleme gibt es dort?

Die Wirtschaft Kurdistans wird im Vergleich zum Westen der Türkei viel stärker ausgebeutet und zerstört. Zunächst einmal machen sich alle Auswirkungen des Krieges in der Region im Überfluss bemerkbar. Zudem wird verhindert, dass die Menschen von den Reichtümern der Region profitieren. Landwirtschaft und Tourismus sind kollabiert, und den Menschen wurde die Fähigkeit zu produzieren im Grunde genommen. Entweder sind sie gezwungen zu fliehen, oder sie sind verurteilt, in Armut und Elend zu leben. Schaut man sich die Armutskarte der Türkei an, wird man große Unterschiede erkennen. Zwar verarmt das Land im Gesamten, doch die kurdischen Provinzen sind am stärksten betroffen. Die Werktätigen, die am meisten ausgebeutet werden und zu den niedrigsten Löhnen arbeiten, sind die kurdischen Beschäftigten. In der Bauindustrie und im Tourismus arbeiten sie sogar weit unter dem Durchschnittslohn. Sie sind beinahe in der gleichen Situation wie die syrischen Geflüchteten und leben unter ähnlichen Bedingungen. Auch die Kurden müssen aus ihrer Heimat fliehen, und stellen an den Zufluchtsorten jenen Teil der Arbeiterklasse, der ohne jegliche Sicherheit zu einem Elendslohn schuftet. Die heutige Arbeiterklasse in der Türkei ist zu einem Großteil kurdisch.

Dazu kommt der Hunger in der Region. Vor allem mit Blick auf die Kinder gibt es bezüglich der Ernährung einen dramatischen menschlichen Notstand. Obwohl die kurdischen Gebiete sehr fruchtbar sind, herrscht eine Ernährungskrise. Die Viehzucht ist zum Erliegen gekommen, Ackerland unbrauchbar. Es gibt keine Investitionen. Durch staatlich eingesetzte Treuhänder (HDP-regierte Rathäuser wurden der Partei beinahe vollständig weggenommen, jW) werden der Region ihre Ressourcen geklaut. Recht auf Bildung und auf Gesundheit ist ebenfalls nicht vollständig gegeben. Das alles zeigt, dass zu einem Großteil die Kurden für die Kosten der in der Türkei herrschenden gesellschaftlichen Zustände aufkommen müssen. Aber dem Kampf der Kurden gegen diese Situation begegnet die Türkei mit Terror.

Wie ist die Situation der Geflüchteten, die in dieser Krisensituation noch schlechter dran sein dürften?

Selbstverständlich ist die Situation für einen Großteil der Geflüchteten sehr schlecht. In der Türkei gibt es nahezu fünf Millionen Flüchtlinge, davon stammen mehr als dreieinhalb Millionen aus Syrien, der Rest kommt aus Afghanistan oder weiter östlichen Ländern. Sie erhalten vom Staat Sozialhilfe, damit schaffen sie es, noch auf den Beinen zu stehen, aber grundsätzlich kämpfen sie für ihr Überleben. Auch da ist die Regierung verantwortlich, etwa wegen ihrer Syrien-Politik. Sie verhindert, dass sich Syrien demokratisiert, und zwingt Arabern und Kurden eine Gewaltpolitik auf, weswegen die Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Die Geflüchteten sollen selbstverständlich von den gleichen Rechten profitieren, wie sie allen Menschen zustehen, um aber die Probleme zu lösen, braucht es eine Demokratisierung. Die Gründe für die heutigen Dramen sind die Regierungen in der Türkei, in Syrien und in Europa, weil sie den Geflüchteten nicht nach dem internationalen Menschenrecht begegnen, sondern zwischenstaatliche Verhandlungen bevorzugen, wobei letztere sogar Erpressungen Erdogans nachgeben.

2002 kam die AKP selbst nach einer Wirtschaftskrise an die Macht. Heute verliert sie gemeinsam mit ihrem Partner, der faschistischen MHP, in den Umfragen rapide an Zustimmung. Die beiden Oppositionsparteien, die kemalistische CHP und die MHP-Abspaltung ­Iyi-Partei, könnten nach den nächsten Wahlen 2023 womöglich die Regierung stellen, jedoch nur mit Unterstützung der HDP. Doch kürzlich hat Iyi-Generalsekretär Ugur Poyraz seine Unterstützung für das laufende HDP-Parteiverbotsverfahren wegen Terrorvorwürfen erklärt. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera?

Zunächst konzentrieren wir uns auf das Verfahren. Sowohl die Regierung als auch Teile der Opposition wollen, dass die HDP verboten wird. Dagegen stehen die Werktätigen, die Frauen, das kurdische Volk an unserer Seite – alle Benachteiligten des aktuellen Systems. Eines der größten Hindernisse für eine Demokratisierung der Türkei ist dieses falsche Verständnis der politischen Opposition. Sie ist im Gegensatz zur HDP keine wirkliche Alternative zur Regierung. Die Politik im Land war schon immer monistisch und nationalistisch. Dabei steht die Geographie der Türkei für Vielfalt, wo viele Ethnien, viele Religionen gemeinsam leben und schon immer gelebt haben. Die Türkei zwingt ihnen jedoch seit mehr als 100 Jahren den Monismus auf. Erdogan sagt ständig: »Ein Staat, ein Volk.« Auch die Opposition handelt nach diesem Verständnis und macht dieselben Fehler wie seit 100 Jahren. Beide fürchten sich vor dem Demokratieprojekt der HDP, denn es steht für eine Politik, die der Geographie, der Kultur und der Geschichte dieser Region entspricht.

Unsere Lösung basiert auf der Erfahrung eines jahrzehntelangen Kampfes. Die Angriffe gegen uns sind deshalb nicht überraschend, weil wir eine Partei sind, die das System ändern will. Wir sind antimilitaristisch, pluralistisch, ökologisch, antikapitalistisch und fordern Geschlechtergerechtigkeit. Aber an erster Stelle sind wir eine Partei der Kämpfenden. Wir propagieren ein anderes Verständnis des Staates, und trotz des nicht nachvollziehbaren Verständnisses der Opposition versuchen wir für die nächsten Wahlen eine kräftiges demokratisches Bündnis aufzubauen, um dieses autoritäre Regime loszuwerden. Sollte die Opposition darauf bestehen, die HDP auszuschließen oder ein Verbotsverfahren zu unterstützen, wäre das Selbstmord.

Es gibt Spekulationen, dass die Regierung kurz nach einem möglichen Verbot der HDP Neuwahlen ausrufen wird. Wie wahrscheinlich ist ein Verbot?

Leider ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch, die Zeichen stehen sehr schlecht. Wir haben noch zwei Monate Zeit für unsere Verteidigung. Die Regierung hat ihre politische Legitimität verloren und hofft, durch die Kriminalisierung der HDP an der Macht zu bleiben. Ein Verbot kann niemals legitim sein, aber in der Türkei ist die Justiz am Ende. Ständig tauchen geheime Zeugen auf, deren Identität nicht offengelegt wird, und es werden gefälschte Dokumente vorgelegt. Das Verfassungsgericht würde sich mit einer solchen Entscheidung selbst obsolet machen. Der Prozess an sich ist schon verfassungswidrig und widerspricht auch der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Gleichzeitig werden noch immer Tausende HDP-Mitglieder als politische Geiseln in Haft gehalten, darunter auch die ehemaligen Parteikovorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag ...

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg hat geurteilt, dass Ankara Demirtas freilassen muss. Erdogan aber hat erklärt, dass er die Entscheidung nicht anerkennen werde. Anschließend wurde ein neuer Haftbefehl, diesmal mit anderen Vorwürfen, gegen Demirtas verhängt. Dies ist ein beispielloser Skandal. Es zeigt deutlich, dass die Justiz in der Türkei vollständig politisiert ist. Leider ist es sehr unwahrscheinlich, dass unsere Parteifreunde vor dem Ende der derzeitigen Regierung und einer Rückkehr zur Demokratie freigelassen werden. Die politischen Entwicklungen werden die Entwicklungen im Bereich Recht und Menschenrechte bestimmen, das Ende der politischen Gefangenschaft aller unserer Freunde hängt vom Erfolg des Kampfes um die Demokratie ab.

Vergangenes Jahr hatte der geschasste regierungsnahe Mafioso Sedat Peker kriminelle Geschäfte des Staates entlarvt. Mehrere der von ihm genannten zwielichtigen Personen wurden in den vergangenen Wochen umgebracht. Wer steckt dahinter?

Ich kenne nicht die Details, aber diese Beziehungen sind Teil des türkischen Staates. Die Mafia ist dem Staat nicht fremd, im Gegenteil: Er kontrolliert sie. In diesem Milieu passiert nichts, von dem der Staat nicht weiß. Diese Leute haben enge Beziehungen zu Politikern und Staatsbediensteten. Mal geben sie das offen zu, mal werden sie dabei erwischt. Staat, Mafia, Militär und Paramilitärs haben gemeinsam eigene Strukturen aufgebaut. Der Staat greift auf solche Mittel zurück, weil er entgegen der Geschichte dieser Region, der Völker und der Kultur funktioniert und in einem ständigen Gefecht mit der Gesellschaft steckt. Er benutzt unter anderem die Mafia als einen Mechanismus, um die Menschen zu kontrollieren. Es resultiert aus der Schwäche eines Staates, der keinen Frieden mit seinen eigenen Bürgern hat, und nicht genug Legitimität besitzt. Klar: Überall auf der Welt gibt es kriminelle Organisationen, die in staatliche Strukturen einsickern, aber das Ausmaß in der Türkei ist enorm. Die Menschen in diesem Land verdienen diesen Schmutz, diese verfaulte Politik nicht länger.