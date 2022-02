Neues Ziel: 1.000 Aktionsabos

nn/jW

Täglich viele neue Abonnements und vermehrte Zugriffe auf unsere Onlineangebote: Die junge Welt wird als verlässliche Quelle und alternative Stimme zum üblichen Medieneinheitsbrei wahrgenommen. Offenlegung der Interessen, aber auch O-Töne aus der Russischen Föderation, oder etwa aus Kuba oder Venezuela gibt es nur bei uns. Damit wir gerade in diesen komplizierten Zeiten möglichst vielen Menschen unsere aufklärerischen Inhalte unterbreiten können, verlängern wir unser Aktionsabo-Angebot: Interessierte erhalten 75 Ausgaben dieser Zeitung für 75 Euro! Falls Sie also noch kein Abo haben: Greifen Sie zu! Und wenn Sie bereits Abonnent sind: Machen Sie andere auf diese Zeitung und dieses Angebot aufmerksam – oder spenden Sie ein Aktionsabo. Gerade in zugespitzten Zeiten kann man die Stärken und den Nutzwert der jungen Welt bestens kennenlernen.

Stündlich ändert sich die Nachrichtenlage aus den Krisen- und Kriegsgebieten, und die Quellenlage bleibt in der Regel schleierhaft. Die anfängliche Sprachlosigkeit der bürgerlichen Medien nach diplomatischen und militärischen Zügen der Russischen Föderation spiegelte die Verblüffung der Regierungen der NATO-Staaten wider. Wer nicht im Concerto grosso die »Solidarität mit der ukrainischen Regierung« anstimmen wollte, fällt mindestens auf, weckt unter Umständen Widerspruch – aber auch Interesse. Aufklärung bedeutet auch in diesem Fall, Informationen und Zusammenhänge zu liefern, die von anderen Medien verschwiegen werden. Das macht unsere Zeitung so nötig: Sicher kommen Sie in politischen Diskussionen in der Familie oder im Arbeitsumfeld auf die Situation im Osten Europas zu sprechen – die NATO-Osterweiterung und der Unwillen, das Minsker Abkommen umzusetzen, sind in der jW aufgearbeitet. Wenn Sie gefragt werden, woher Sie all diese Informationen und Analysen haben, können Sie nicht nur auf die junge Welt hinweisen, sondern auch auf die Möglichkeit, 75 Ausgaben der Zeitung über ein günstiges Aktionsabo zu beziehen. Natürlich dürfen Sie so ein Spezialabo auch an Freunde und Verwandte verschenken, damit sie die Zeitung testen können.

Wie Sie wissen, präsentieren wir das 75er-Abo als Option für ein Geschenk unserer Leserinnen und Leser zum 75. Geburtstag dieser Zeitung. Gewünscht haben wir uns 750 Bestellungen, mittlerweile haben uns 870 erreicht! Haben Sie vielen, vielen Dank! Ein mächtiger Ansporn bei unserer Arbeit, Ihnen täglich ein Stück Gegenöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir beschlossen, die Aktion um zwei Wochen zu verlängern, um in einem starken Endspurt gemeinsam die 1.000er-Marke reißen zu können! Das heißt im Klartext: Sie können noch bis zum Freitag, 18. März 2022, unser Geburtstagsabo bestellen, spenden oder verschenken, dann endet diese Aktion. Machen Sie sich selbst oder anderen eine Freude, und wirken Sie aktiv dabei mit, aufzuklären, welche tatsächliche Absichten und Interessen sich hinter lokalen und weltweiten Auseinandersetzungen verbergen.

