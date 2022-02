Beschädigte Gebäude in Beirut werden saniert

Beirut. Der libanesische Premierminister Nadschib Mikati hat den Startschuss für ein Projekt zur Sanierung von Gebäuden gegeben, die bei den Explosionen im Hafen von Beirut beschädigt worden waren. Das teilte der libanesische Ministerrat am Freitag mit. Mikati erklärte, das Vorhaben ziele darauf ab, die Sanierung beschädigter historischer Gebäude zu unterstützen und den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, wie etwa älteren Menschen, zu helfen. Finanziert wird das Projekt durch die Weltbank, die 25 Millionen US-Dollar (etwa 22 Millionen Euro) zur Verfügung stellt. Der Hafen von Beirut wurde am 4. August 2020 von zwei großen Explosionen erschüttert, die über 200 Menschen töteten und einen großen Teil der Stadt zerstörten. Rund 300.000 Menschen wurden obdachlos. (Xinhua/jW)