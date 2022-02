Gleiche Bezahlung im US-Fußball

Washington. Die US-Fußballerinnen sind nach ihrem jahrelangen Kampf für gleiche Bezahlung durch den US-Fußballverband am Ziel. Die Organisation US Soccer gab am Dienstag bekannt, dass der seit 2019 schwelende Streit beigelegt sei. Die Lücke zwischen den Einnahmen von Spielerinnen und Spielern ist somit geschlossen, auch Turnierprämien zum Beispiel für die WM werden angeglichen. Die Übereinkunft muss allerdings noch unterzeichnet und von einem Gericht abgesegnet werden. »Wir haben unsere Differenzen ausgeräumt und stehen stolz zusammen, um mehr Gerechtigkeit in den Fußball zu tragen«, gaben die beiden Nationalteams in einem gemeinsamen Statement bekannt: »Diesen Tag zu erreichen war nicht einfach. Wir erkennen das Erbe jener Frauen an, die dafür gekämpft haben und widmen ihnen diesen Moment.« (sid/jW)