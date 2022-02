Windkraft: Häfen nicht für Ausbau gerüstet

Hamburg. Die deutschen Häfen sind aus Sicht des Windkraft-Branchenverbandes WAB nicht für die Energiewende gerüstet. Die Infrastruktur für den Ausbau der Windenergienutzung auf See müsse schnell entwickelt werden. »Nur so können Hafenstandorte und viele kleine und mittelständische Unternehmen von der Transformation des Energiesystems profitieren«, heißt es in einer Verbandsmitteilung vom Donnerstag. (dpa/jW)