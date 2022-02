Bundeswehr schickt weitere »Eurofighter« nach Rumänien

Berlin. Die Bundeswehr schickt wegen des Kriegs in der Ukraine drei weitere »Eurofighter« zur Luftraumüberwachung nach Rumänien. Wie das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, wird damit der deutsche Einsatz innerhalb des Kriegsbündnisses NATO ausgeweitet. Demnach wurden bisher bereits drei deutsche »Eurofighter« eingesetzt, nun wurden drei weitere nach Rumänien verlegt. Einem Sprecher des Verteidigungsministeriums zufolge kamen die Maschinen bereits an. Der Einsatz werde »voraussichtlich bis Ende März 2022« verlängert, hieß es. (AFP/jW)