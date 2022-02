Künstliche Befruchtung in China wird günstiger

Beijing. In der chinesischen Hauptstadt Beijing können die Kosten für Behandlungen in mehr als einem Dutzend Kinderwunschzentren künftig von Krankenversicherern mitfinanziert werden, wie staatliche Medien am Montag berichteten. Insgesamt 16 medizinische Dienstleister, die sogenannte assistierte Reproduktionstechnologien verwenden, werden ab 26. März von der staatlichen Versicherung mit abgedeckt. Dies könnte dazu beitragen, die Eigenkosten für eine künstliche Befruchtung zu senken, was insbesondere Paaren in niedrigeren Einkommensklassen zugute kommen würde, die gerne Kinder haben möchten. (Reuters/jW)