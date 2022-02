5.000 Helme für Ukraine vor Lieferung

Berlin. Das Bundesverteidigungsministerium hat die zugesagten 5.000 Schutzhelme zur Lieferung an die Ukraine bereitgestellt. Das Ministerium warte noch auf ein Zeichen der Regierung in Kiew, wohin die Helme geliefert werden sollten, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Es sei bereits ein Vertrag mit einem Unternehmen geschlossen worden, das die Lieferung übernehme. Diese könne »innerhalb von drei Tagen« erfolgen. (AFP/jW)