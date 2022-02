Dominikanische Republik baut Grenzmauer zu Haiti

Dajabón. Die Dominikanische Republik hat mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zum Nachbarstaat Haiti begonnen. Die rund 160 Kilometer lange Mauer solle im Kampf gegen »illegale Einwanderung« und Kriminalität helfen, sagte der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader, am Sonntag (Ortszeit) in Dajabón. Auf diese Weise könnte die Migration besser reguliert und der Kampf gegen Schleuser, Drogenhandel und illegalen Waffenhandel verstärkt werden, fügte er hinzu. Der seit 2020 amtierende Staatschef hat das Vorgehen gegen die »illegale Einwanderung« zu einem seiner zentralen politischen Anliegen gemacht. (AFP/jW)