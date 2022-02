Wer über Märchen lacht

KHARBINE-TAPABOR/imago images Porträt von Marcel Proust im Jahr 1892, gemalt von Jacques-Émile Blanche

Die Leipziger Publikationsplattform Zonic erinnert 30 Jahre nach der (nicht nur) ostdeutschen Jugendradiobewegung für DT 64 mit mehreren Projekten an die damaligen Ereignisse. Im Rahmen der Kooperation »Unser Radio« sendet das Leipziger Radio Blau am kommenden Samstag ab 19 Uhr eine lange Hörnacht über das DDR-Jugendprogramm. Zu hören sind unter anderem Gespräche mit dem Kommunikationsforscher Hans-Jörg Stiehler, der die Grundlagen der ­DT-64-Programmreform von 1986 entwickelte, und Conny Scholz, die nach der teilweisen Abschaltung des Senders am 7. September 1990 beim Hungerstreik vor dem Ministerrat dabei war. Dazwischen gibt es Musik aus der Zeit. Ende März wird die mehrmediale Reihe »Power von der Eastside!«, die wegen der Pandemie unterbrochen werden musste, wiederaufgenommen. Die Ausstellung wird vom 24. März bis 3. April in der Berliner Brotfabrik gezeigt, danach geht es weiter nach Leipzig und Greifswald und im Herbst vielleicht ins Städtedreieck Erfurt/Jena/Weimar.

Vorschläge für die nächsten sieben Tage vor dem Radio:

RBB Kultur setzt morgen die »Lesung« aus »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« von Marcel Proust fort. Peter Matic spricht die erste von 39 Episoden des letzten Bandes des Romans, »Die wiedergefundene Zeit« (Mi., 11.10 und 22.25 Uhr). Mit Suizid bei jungen Menschen beschäftigt sich das »Zeitfragen-Feature – Oft wissen sie am Morgen noch nicht, dass sie es tun« (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Der Musikwissenschaftler Werner Klüppelholz erzählt ab Donnerstag abend in der vierteiligen Sendung »Die Ratio wird romantisch« aus der Reihe »Neue Musik«, wie sich die deutsche Kunstmusikszene in den siebziger Jahren entwickelte (Do., 21.30 Uhr, HR 2 Kultur). Die neu gebildete Schiedskommission der damaligen SED-PDS hat auf einer Marathonsitzung am 20. und 21. Januar 1990 14 ehemalige Mitglieder und Kandidaten des Politbüros aus der Partei ausgeschlossen. Die Sitzung des Tribunals wurde auf Tonbändern mitgeschnitten, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Karl Dietz Verlag vor zwei Jahren veröffentlicht haben. Der Deutschlandfunk montierte aus dem Material ein »Feature«, das er ankündigt wie das ZDF früher den History-Trash von Hitler-Versteher Guido Knopp: »Herrscher am Ende – Die verschollenen Tonbänder des Politbüros«. Was man da hört, ist nur schwer zu ertragen, die Sendung aber trotz der Einordnung des Materials durch die Autoren unbedingt empfehlenswert (Deutschlandfunk 2020, Fr., 20.05 Uhr). Die ungekürzte Transkription der Bänder dokumentiert Dietz in »Ausschluss – Das Politbüro vor dem Parteigericht«.

Zwei Opernoptionen bietet der Samstag abend: Ö 1 überträgt live aus dem Theater an der Wien Janáceks »­Jenufa« mit dem Arnold-Schoenberg-Chor und dem Radio-Symphonieorchester (19 Uhr). Und zwei Sender bringen die Aufzeichnung von Mussorgskis »­Boris Godunow« vom 9. Oktober an der New Yorker Met (Sa., 19.05, DLF Kultur und 20.04 Uhr, HR 2 Kultur). Bayern 2 sendet im »Hörspiel – Wer über Märchen lacht, war nie in Not« eine schon etwas ältere Würdigung des Filmemachers Alexander Kluge und seiner Geschichten (BR 2009, So., 15.05 und Mo., 20.05 Uhr). Die Journalistin Shahrzad Eden Osterer spricht im »Zündfunk-Generator« darüber, »Wie afghanische Frauen unter den Taliban leiden« (So., 22.05 Uhr, Bayern 2). Und am Montag abend sabotiert sich Karl Hellmer als »Der brave Soldat Schwejk« von Jaroslav Hašek auf MDR Kultur durch die kostbare »Hörspiel«-Fassung von Gerhard W. Menzel (Mitteldeutscher Rundfunk 1950, 22 Uhr).