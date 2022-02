1.200 Kinder wurden 2021 in Somalia entführt

Genf. Bewaffnete Gruppen haben in Somalia im vergangenen Jahr mindestens 1.200 Kinder und Jugendliche entführt und sie als Kindersoldaten missbraucht. Das berichtete der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Somalia am Dienstag. Verantwortlich sei überwiegend die islamistische Al-Schabab-Miliz, sagte UNICEF-Sprecher Victor Chinyama. (dpa/jW)