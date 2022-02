Bombenanschlag auf Militärbus in Damaskus

Damaskus. Bei der Explosion eines Militärbusses in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist am Dienstag ein Soldat getötet und elf weitere sind verwundet worden. Der Sprengsatz, der zuvor an dem Bus angebracht worden war, durchschlug das Fahrzeug in der Nähe des Jamarek-Kreisverkehrs in Damaskus, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem ein weiterer Militärbus in der Provinz Homs in Zentralsyrien von einem Sprengsatz getroffen worden war. (Xinhua/jW)