Den Haag ermittelt nicht gegen Morales

Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof verzichtet auf ein Ermittlungsverfahren gegen Boliviens Expräsidenten Evo Morales. Chefankläger Karim Khan wies einen entsprechenden Antrag des südamerikanischen Landes am Sitz des Gerichts in Den Haag ab. Es gebe keine Hinweise, dass Verbrechen gegen die Menschheit begangen worden seien und somit das Weltstrafgericht zuständig sei, heißt es in einer am Montag abend verbreiteten Erklärung. Im September 2020 hatte Boliviens Putschregierung ein Ermittlungsverfahren gegen Morales gefordert, nachdem dieser im Jahr zuvor gestürzt worden war. (dpa/jW)