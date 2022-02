Berlinale: Isabelle Huppert erhält Goldenen Bären für Lebenswerk

Domenico Stinellis/AP/dpa

Berlin. Die französische Film- und Theaterschauspielerin Isabelle Huppert erhält am Dienstag bei der Berlinale den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Die Laudatio bei der Preisverleihung im Berlinale Palast wird der Schauspieler Lars Eidinger halten. Im Anschluss wird der Film »A propos de Joan«, in dem Huppert eine Hauptrolle spielt, gezeigt. Die Organisatoren der 72. Berlinale, die unter strengen Coronamaßnahmen stattfindet, würdigen Huppert damit als »eine der weltweit vielseitigsten Charakterdarstellerinnen«. Sie spielte im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Filmen mit, unter anderem von Regisseuren wie Jean-Luc Godard, Claude Chabrol und Michael Haneke. Am Mittwoch werden in Berlin zudem die Goldenen und Silbernen Bären verliehen, die von einer Internationalen Jury vergeben werden. (AFP/jW)