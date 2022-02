»Sozialismus in Kuba weiterentwickeln«

jW Rosario del Pilar Pentón Díaz ist Rektorin der Hochschule der Kommunistischen Partei Kubas (PCC).

Rosario del Pilar Pentón Díaz, Rektorin der Hochschule der Kommunistischen Partei Kubas, widmete ihren Vortrag auf der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz dem Thema »Widerstand organisieren: Arbeiten, Produzieren und Leben nach menschlichen Bedürfnissen statt nach Profitlogik«. Darin erinnerte sie an die Worte des damals noch jungen Revolutionsführers Fidel Castro Ruz, der beim Einmarsch in Havanna am 1. Januar 1959 erklärte, die Revolution habe zwar gesiegt, es werde jedoch keineswegs einfach werden. Dementsprechend anpassungsfähig sei auch der kubanische Sozialismus, der »kein abgeschlossenes Projekt für die Zukunft« darstelle. Vielmehr müsse das sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftsprojekt ständig aktualisiert werden, so Pentón Díaz.