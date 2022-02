Coronaproteste in Neuseeland dauern an

Wellington. Die Proteste Hunderter Gegner staatlicher Coronamaßnahmen vor dem Parlament in Neuseelands Hauptstadt Wellington dauern trotz Warnungen der Polizei auch nach einer Woche an. Die Teilnehmer haben zahlreiche Zelte aufgebaut und blockieren seit vergangener Woche viele Zufahrtsstraßen mit Lastwagen, Campern und Autos. Die Zahl der Demonstranten am Montag werde auf etwa 1.000 geschätzt, berichtete der Sender Radio New Zealand. (dpa/jW)