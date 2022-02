Die Unterwältigung des Ostens

Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa Weil der Wille fehlt, dass es sich fügt, fügt sich nichts zusammen: Lukas Rietzschel

Georg Baselitz malt seine Por­träts gern so, dass sie auf dem Kopf stehen. Oder er malt sie, und dann schmiert er sie an, zum Beispiel, indem er ein Hitlerbärtchen aufträgt. Baselitz hat sich einmal viel vom »Brücke«-Expressionismus abgeholt, aber auch von Picasso. Seinen Künstlernamen hat der 1938 als Hans-Georg Kern in Deutschbaselitz Geborene von seinem Heimatort, einem Kaff, so nah der Oberlausitzer Stadt Kamenz gelegen, dass es schon vor der offiziellen Eingemeindung Ende des letzten Jahrtausends allgemein als Stadtteil angesehen wurde.

Von da ging es für Baselitz 1956 zum Studium an die Hochschule für bildende und angewandte Kunst zu Berlin-Weißensee, doch die Ordnung dort hielt er nicht aus, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Baselitz machte in die BRD.

Baselitz zumindest hinterließ einen Bruder, der den eigenen Westgang hinauszögerte, bis es nicht mehr so leicht ging.

Lukas Rietzschel (Baujahr: 1994, Bauort: das sorbische Räckelwitz), seit seinem Debütroman »Mit der Faust in die Welt schlagen« das East-German-Wunderkind der Literatur, hat sich vorab für seinen Zweitling »Raumfahrer« bei Günter Kern, dem Baselitz-Bruder, informiert.

Herausgekommen ist ein Roman, keine Reportage. Darin arbeitet Endzwanziger Jan als Pflegeassistenz in Kamenz. Von dort ist er nie weggekommen, das Abbau- und Industriegebiet hat ihn nie ausreichend genug abgestoßen, obwohl es sich Mühe gab: »Es hat Zeiten gegeben, als Kind, da glaubte er, dass es keine natürlichen Wolken gab. Dass jede Wolke, die er über dem Wohnblock im Wind treiben sah, allein oder als Masse, einem Kühlturm entstammte. Schwarze Kohle, weißer Rauch.« Und Mühe gibt, denn nach und nach macht alles dicht, auch die Klinik soll bald weg. Seine Mutter hat sich totgesoffen, der Vater redet nur das Nötigste und wenn, dann bloß nicht sächseln dabei. Letzterer stolpert schizoid als Ossi durch den Osten, den sich der Westen geschnappt hat: Die Stasikulturindustrie im Fernsehen verachtend, dekompensiert er andererseits, als er davon erfährt, dass Jan zufällig eine SPD-Veranstaltung besucht hat. »Wenn du ein Roter wirst, kannst du gehen«, sagt er seinem Sohn, Flaschensammlern rät er witzelnd, eine »Ich-AG« zu gründen.

In Jans Alltag gerät nichts Neues, auch der gar nicht mal so alte »Alte« im Rollstuhl, der regelmäßig zur Behandlung in die Klinik kommt, ist kein Fremder, der einbricht. Erst als er mehr über Jan erfährt, gibt der »Alte« Informationen preis, die den Raum der zweiten Handlungsebene um den Baselitz-Bruder herum eröffnen.

Rietzschel fügt Briefe der beiden Brüder ein, ob Dokumente oder fiktiv: Sie sollen authentifizieren, so wie Rietzschels karge Sprache über karge Landschaften, in denen karge Geister wohnen. Eine Unterwältigung. Die Söhne der Stadt haben sie längst gen bessere Orte verlassen, bleibt nur, möglichst viele Einrichtungen nach Lessing zu benennen und Grundschülerinnen und Grundschülern im Kunstunterricht die Aufgabe zu erteilen, doch mal so wie der Baselitz zu tun beim Malen. So tun alle: sich aufregen darüber, dass alles tot ist nach der »Wende«, aber dann doch CDU wählen; oder das Wessisplaining ablehnen, wenn mal wieder Ostdeutschen erklärt wird, wie es ist, ostdeutsch zu sein, aber dann nimmt man doch die Story über eine Femme fatale des MfS als Romanstoff und geht der Welt, die nunmal Kitschautorin ist, auf den Leim.

Letztlich findet sich doch wenig Romanhaftes, statt dessen ist »Raumfahrer« wie die Welt da draußen: Weil genug Wille fehlt, dass es sich fügt, fügt sich nichts zusammen.

Der etwas versprechende Künstlerroman fällt aus, Baselitz geht ja rüber. Jan und Co. könnten aus allen Widersprüchen etwas Bestimmtes ableiten, aber sie sind ja arme Kamenzer Knackwürstchen, denen geschieht, was eben so geschieht. All das will tief sein, will den Wilden Osten widerspiegeln, aber es ist dann doch nur eine Unterlassung, ähnlich wenig motiviert wie der Vandalismus am eigenen Schaffen, wenn man sein Porträt auf den Kopf stellt oder es unter der Nase hitlert.