Tödlicher Angriff auf Demo in Portland

Portland. In Portland im US-Bundesstaat Oregon ist es zu einem tödlichen Angriff auf Antifaschisten gekommen. Wie mehrere lokale Medien berichteten, wurde am Samstag abend (Ortszeit) eine Frau erschossen, fünf weitere Personen wurden bei dem Anschlag verletzt. Wie der Radiosender OPB online meldete, war am Ort des Geschehens, dem Normandale Park, für denselben Abend eine antifaschistische Demonstration geplant, zu deren Teilnehmern die Angegriffenen gehörten. Unter dem Motto »Gerechtigkeit für Amir Locke« sollte an die Tötung des 22jährigen Afroamerikaners Locke in Minneapolis durch Polizisten am 2. Februar erinnert werden. Wie OPB berichtete, nahmen Einsatzkräfte zwei Personen fest. (jW)