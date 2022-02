EZB-Ratstreffen in Zeiten der Inflation

Frankfurt am Main. Die Teuerungsraten setzen die EU-Notenbanker unter Zugzwang. Mitten in der Diskussion um eine Kursänderung der Europäischen Zentralbank (EZB) begegnen sich die sogenannten Währungshüter erstmals seit langem wieder persönlich. Der EZB-Rat werde am kommenden Donnerstag in Paris zu einem »informellen« Treffen zusammenkommen, teilte die EZB am Freitag abend mit. Die Veranstaltung finde einen Tag vor der Zusammenkunft der EU-Finanz- und -Wirtschaftsminister in der französischen Hauptstadt statt, an dem die Notenbanker teilnehmen. (dpa/jW)