Arm ab, arm dran

»Das ist furchtbar«, meinte auch Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt, als ihn die Kunde von der Beschädigung des Karl-Marx-Denkmals in seiner Stadt erreichte. Wie der Nordkurier am 12.2. berichtete, hatten bisher noch unbekannte Vandalen der Statue des Philosophen am Neubrandenburger Schwanenteich den rechten Arm abgesägt. Wer das Denkmal mit noch intaktem Arm bewundern möchte, sei an dieser Stelle noch einmal auf den so informativen wie schönen Bildband von Michael Dievers »Karl Marx, Friedrich Engels – Denkmäler in Deutschland« verwiesen. (jW)