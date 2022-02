Erster Polioausbruch seit Jahren in Afrika

Johannesburg. Der erste Wildpoliofall in Afrika seit mehreren Jahren schreckt die Gesundheitsbehörden im Binnenstaat Malawi auf. Entdeckt wurden die Wildpolioviren vom »Typ 1« bei einem Kind in der Hauptstadt Lilongwe, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am späten Donnerstag abend mitteilte. Es handle sich dabei um den ersten Wildpolioausbruch auf dem Kontinent seit 2016. Laboruntersuchungen hätten ergeben, dass das Virus offenbar aus der pakistanischen Sindh-Provinz eingeschleppt wurde. Malawi hatte 1992 seinen letzten Poliofall verkündet und galt seit 2005 als komplett frei davon. Afrika hat das offizielle WHO-Statut als poliofreier Kontinent im August 2020 erhalten, nachdem mindestens vier Jahre lang kein derartiger Fall mehr auf dem Kontinent festgestellt worden war. (dpa/jW)