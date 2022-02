Europäische Linke sichert Kuba Unterstützung zu

Havanna. Der Präsident der Europäischen Linken (EL), Heinz Bierbaum, hat Kuba seine Unterstützung zugesichert und sich für ein Ende der US-Blockade gegen die sozialistische Republik ausgesprochen. Auf einer Pressekonferenz in Havanna erklärte er am Donnerstag (Ortszeit), die EL und ihre Mitglieder würden sich auch in Zukunft für das kubanische Volk einsetzen und sich gegen rechte Angriffe auf die Regierung des Landes stellen, berichtete die KP-Zeitung Granma. Zudem dankte Bierbaum dem kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel für den herzlichen Empfang. Der deutsche Politiker und weitere Vertreter der Europäischen Linken befinden sich seit dem 12. Februar in Kuba, an diesem Sonnabend endet der Besuch der Delegation. (jW)