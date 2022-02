Ausschusschef Roth: Mali-Einsatz vertretbar

Berlin. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), hält eine Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes in Mali nach dem für Juni angekündigten Rückzug Frankreichs teilweise für denkbar. »Vertretbar« sei die Beteiligung an der UN-Mission Minusma, nicht aber an der Ausbildungsmission EUTM der Europäischen Union, sagte Roth der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitag). »Wollen wir wirklich malische Kräfte ausbilden, die dann möglicherweise im Auftrag einer demokratisch nicht legitimierten Militärjunta an der Seite von russischen Söldnern kämpfen?« so der SPD-Politiker. (dpa/jW)