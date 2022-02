Fregatte »Bayern« zurück im Heimathafen

Wilhelmshaven. Die Fregatte »Bayern« der Bundesmarine ist nach rund sieben Monaten und 43.000 Seemeilen Fahrt am Freitag aus dem Südpazifik in den Marinestützpunkt Heppenser Grode zurückgekehrt. Das Kriegsschiff mit seiner 180köpfigen Besatzung hatte sich auf einer sogenannten Präsenz- und Ausbildungsfahrt befunden und dabei auch im Verbund mit Seestreitkräften der USA und anderer westlicher Mächte an Manövern im Südchinesischen Meer teilgenommen. Diese Kanonenbootpolitik – das zeigten die konkreten Übungsziele – diente der Vorbereitung eines großes Krieges gegen die Volksrepublik China. (dpa/jW)