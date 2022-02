IG Metall: »Runter mit den Energiepreisen!«

Frankfurt am Main. Der rasante Anstieg der Energiepreise sei zu einer enormen Belastung für Haushalte bis tief in die Mittelschicht geworden, erklärte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Freitag, warnte vor »verteilungspolitischen Konflikten« und forderte: »Runter mit den Energiepreisen!« Die Politik solle die EEG-Umlage schneller abschaffen als geplant und die Stromsteuer auf das europarechtlich notwendige Minimum von 0,05 Cent pro Kilowattstunde senken. Zudem müsse der Gaspreis gedeckelt und das steuerfreie Existenzminimum auf 12.800 Euro Einkommen pro Person angehoben werden. (dpa/jW)