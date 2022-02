Nepal: Protest gegen US-Projekte

Kathmandu. In Nepal haben am Freitag rund 1.000 Menschen gegen ein US-»Entwicklungshilfepaket« von 500 Millionen Dollar protestiert. Sie kritisierten, dass die USA mit den vorgesehenen Infrastrukturprojekten zuviel Einfluss in dem Land gewinnen würden. Auch wollen die Demonstrierenden sich nicht für die gegen China gerichtete Indopazifikstrategie Washingtons vereinnahmen lassen, wie die Kathmandu Post schrieb. Bereits am Mittwoch hatte es Proteste gegen die Zuwendungen gegeben. Die Polizei setzte unter anderem Tränengas gegen die Menschen ein. Damit Nepal das Geld annehmen kann, muss noch eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament zustimmen. (dpa/jW)