Britischer Prinz Andrew kauft sich frei

New York. Im Verfahren um sexualisierte Gewalt und Ausbeutung von Minderjährigen durch den britischen Royal Prinz Andrew haben sich beide Seiten auf einen Vergleich geeinigt. Wie britische Medien laut AFP berichteten, umfasse die außergerichtliche Einigung vom Dienstag zwischen Prinz Andrew und der Klägerin Virginia Giuffre zur Einstellung des Verfahrens in den USA rund 14 Millionen Euro. Laut Daily Mirror gehen zwei Millionen Pfund Sterling (etwa 2,4 Millionen Euro) an eine von Giuffre gegründete Stiftung zur Unterstützung von Betroffenen sexualisierter Gewalt und zehn Millionen an sie persönlich. (AFP/jW)