Deckname Annick

Wolfgang Simlinger/imago images Letzte Station für Guillemot in Nazideutschland: Das KZ Mauthausen, aus dem sie vom Roten Kreuz befreit wurde

Der Alltag ist grau und eintönig in Le Plateau, einer Vorstadt von Caen, kaum zwei Dutzend Kilometer entfernt vom romantischen Seebad Cabourg in Nordfrankreich. In der Trabantenstadt Colombelles schluckt die Fabrik Tausende Stahlarbeiter und spuckt sie abends aus, erschöpft und gefügig. Die Fabrik­sirene der Société de Métallurgie de Normandie (SMN) heult um sechs Uhr früh, tagein, tagaus. Und sie weckt die kleine Gisèle Guillemot, die am 24. Februar 1922 in Mondeville (Calvados) geboren wurde und deren Stiefvater Buchhalter bei der SMN ist.

Das Mädchen ist rebellisch, empört sich über Ausbeutung und Unrecht und wird bald aus der paternalistischen Grundschule der SMN geschmissen. Nach dem Unterricht in der öffentlichen Schule schmiedet sie lieber Pläne mit den Jungs, als mit den Mädchen zu plaudern. Sie will die Welt verändern – und engagiert sich mit 14 Jahren in der Arbeiterjugend für die Volksfront 1936, jene Regierung aus Sozialisten und Radikalen, die die 40-Stunden-Woche und den bezahlten Urlaub einführte, und für die Solidarität mit den Spanienkämpferinnen und -kämpfern: In Caen unterstützt sie spanische Flüchtlinge.

Dem Tod entgangen

Als Frankreich von Nazideutschland besetzt wird, schließt sich Guillemots Jugendclique der kommunistischen Résistance an, später den Freischärlern und Partisanen (FTP). Unter ihrem Decknamen Annick ist sie als Verbindungsagentin verantwortlich für die Gruppe im Calvados, schreibt und verteilt die klandestine Zeitung Le Calvados libre und Flugblätter, transportiert Sprengstoff auf dem Fahrrad, beteiligt sich an Sabotageaktionen und Anschlägen beispielsweise auf Bahngleise. Bis sie und ihre Gruppe auffliegen. Vom deutschen Militärtribunal in Paris werden sie alle zum Tode verurteilt: Die 14 Jungs werden 1943 auf dem Pariser Mont Valérien erschossen, Guillemot und ihre Freundin Edmone Robert als sogenannte N.-N.-Häftlinge (»Nacht und Nebel«) nach Deutschland deportiert. In ihrem Buch »Zwischenleben« schreibt Guillemot rückblickend: »Hatten wir doch während der ganzen Zeit im Untergrund bei der Aufgabenverteilung die Gleichstellung eingefordert, und jetzt schützte uns die Tatsache, dass wir Frauen waren. Wir hatten das peinliche Gefühl von Ungerechtigkeit, zumal wir mehr in der Sache verwickelt waren als einige unserer jungen Kameraden.«

Den Inhaftierungen und Verhören in Caen und im berüchtigten Gefängnis Fresnes folgt eine 89tägige Irrfahrt durch Nazideutschland. Im Frauenzuchthaus Cottbus organisiert sie heimlich ein »Fest der Freiheit und Menschenrechte« zum 14. Juli, mit Gesang und Gedicht. Und wird vermutlich deshalb im Herbst 1944 ins KZ Ravensbrück deportiert, wo sie als »Verfügbare« zu Zwangsarbeit verurteilt ist. Im März 1945 wird sie ins KZ Mauthausen verschleppt, aus dem Guillemot am 20. April durch das Internationale Rote Kreuz befreit wird.

Zeugnis ablegen

Die Heimkehr der Überlebenden gestaltet sich schwierig. Es schmerzen der Tod ihrer Freundinnen und Freunde und das von ihrer Umgebung vorgebrachte Unverständnis: »Man glaubte mir nicht, was ich alles Schreckliche im Krieg erlebt habe, nicht mal meine eigene Mutter!« Guillemot verlässt Colombelles und zieht nach Paris, wo sie unter anderem als Stenotypistin und Sekretärin arbeitet. Es folgen weitere Jahre des politischen Engagements gegen den französischen Kolonialkrieg in Algerien und in der Vereinigung der ehemaligen Widerstandskämpfer, Deportierten und Internierten (FNDIRP).

In den 80er Jahren entscheidet sich Guillemot, gegen den Geschichtsrevisionismus vorzugehen und Zeugnis abzulegen. Auch weil es für sie unerträglich war, »die Entscheidungsträger von gestern (…) auf ihren alten Posten wiederzufinden. Der Wille zur Aussöhnung (mit Deutschland, jW) war zu weit getrieben worden.« Ihre im Konzentrationslager verfassten Aufzeichnungen erscheinen 2001 in Frankreich und 2020 in Deutschland unter dem Titel »Zwischenleben. Von Colombelles nach Mauthausen, 1943–1945«. Sie schreibt weiter »Worte gegen das Vergessen«, berichtet bis ins hohe Alter über die KZ-Hölle und die Werte der Résistance an Schulen und wird mehrfach ausgezeichnet, darunter als Kommandeurin der Ehrenlegion. Zwei Jahre vor ihrem Tod 2013 besucht die damals 90jährige Cottbus als »Ehrenbürgerin«.