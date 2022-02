Nachschlag: Jugend macht die Biege

Damir Sagolj/REUTERS »Totale Gedankenkontrolle«: Christen dürfen laut Missionar Welling in China nicht im öffentlichen Bereich wirken (Youtong, Provinz Hebei, 25.3.2018)

Wie steht es um die Christen in der Volksrepublik China, fragte ein Hörer des Deutschlandfunks und stieß bei »Tag für Tag«-Moderatorin Monika Dittrich auf offene Ohren, die prompt Martin Welling, Direktor des missionarischen »China-Zentrums« in Sankt Augustin anrief. Dieser sieht den christlichen Kirchen in China einen Riegel vorgeschoben: Unter Strafe sei verboten, Minderjährige mit Religion in Verbindung zu bringen. »Man nimmt den Religionen die Jugend weg«, empört er sich. »So what?« mag man sich fragen. Aber Welling weiß, worum es geht: »Es geht um die totale Kontrolle«, orwellt der Missionar. Das dem Christentum seit Jahrhunderten bekanntlicherweise am Herzen liegende »freie Denken« solle in China durch die Kleinhaltung der Kirchen bekämpft werden. Mutige papst- und kirchentreue Untergrundchristen aber wüssten: »Der Mensch muss Gott gehorchen und nicht der Partei.« Bei soviel »freiheitlichem Denken« kann man der KP nur weiterhin viel Erfolg wünschen. (dm)