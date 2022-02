Aufruhr der Uhrmacher

Seeland Filmproduktion Immer bemüht, jedem Ding auf den Grund zu gehen: Das Uhrmacherhandwerk

Anarchismus ist in »Unrueh« ebenso eine Sache höflicher Unaufdringlichkeit wie die Repressionsmaßnahmen von Staat und Kapital. Das wird besonders deutlich, wenn die weibliche Hauptfigur Josephine (Clara Gostynski) zusammen mit einigen Kolleginnen die Anstellung verliert, weil der Arbeitgeber von ihrem politischen Engagement Wind bekommen hat. Der diskrete Gleichmut, mit dem die Frauen die unvermittelte Kündigung akzeptieren, entspricht der sachlichen Unaufgeregtheit, mit der ein Vorgesetzter sie ausgesprochen hat. Durchaus folgerichtig wird die Arbeit danach ohne Murren bis Schichtende fortgesetzt.

Der verblüffende Verzicht auf Dramatik erinnert an die kuriose Verhaftung, in die Cyril Schäublin sein Spielfilmdebüt »Dene wos guet geit« gipfeln ließ. Dieser eigenwillige Ton leidenschaftsloser Zurückhaltung ist als milder Spott auf Eigenschaften zu deuten, die man den Landsleuten des 1984 geborenen Schweizers gemeinhin nachsagt. Das Befremden, das solche Umgangsformen vor dem Hintergrund des in den 1870er Jahren aufblühenden Anarchismus auslösen, wirft aber zugleich subtil die Frage auf, welches Temperament, welche Rhetorik und welches Verhalten der skizzierten politischen Auseinandersetzung angemessen wären.

Der Filmemacher wurde nach eigenen Angaben durch eine Textstelle in Pjotr Kropotkins »Memoiren eines Revolutionärs« zu seinem zweiten Spielfilm inspiriert. In jenem Buch berichtet Kropotkin von dem prägenden Eindruck, den die Arbeiter der Westschweizer Uhrenindustrie, eines Zentrums des damaligen Anarchismus, bei ihm hinterließen. In derselben, stark von Frauenarbeit geprägten Industrie waren später Schäublins Großmutter sowie weitere Verwandte beschäftigt.

Der aus dem russischen Hochadel stammende Kropotkin (Alexei Evstratov), der sich zur Handlungszeit bereits der Ersten Internationale angeschlossen und wieder entfremdet hatte, bereist in »Unrueh« ein Juratal, um dort eine Landkarte zu erstellen, die umgangssprachliche Ortsbezeichnungen verwendet. So begegnet er Josephine – was den denkbar dünnsten quasiromantischen Plot ergibt.

Dass Schäublins Augenmerk nicht den Aktionen seiner grob gezeichneten Protagonisten oder deren persönlichen Beziehungen gilt, erkennt man freilich schon daran, dass er Kameramann Silvan Hillmann immer wieder großen Abstand zum Geschehen einnehmen lässt. So werden in statischen Totalen die Handlungsdetails teilweise von Gegenständen verdeckt, die sich im Mittelgrund zwischen Figuren und Teleobjektiv befinden. In »Dene wos guet geit« ließ eine ähnliche Inszenierung die wohlgeordnete, anonyme Hässlichkeit der zeitgenössischen großstädtischen Lebenswelt seiner Figuren zutage treten. Angesichts eines dünn besiedelten Gebirgstals im 19. Jahrhundert kann sich in diesem Film, der den Regiepreis in der Sektion »Encounters« gewonnen hat, kein vergleichbarer Effekt einstellen. Doch die spröde Ästhetik lässt historische Entwicklungstendenzen hervortreten, die die Handlung reizvoll überlagern.

Das gilt zum einen für die Popularisierung des Mediums Fotografie, dessen Potential zur Anregung romantischer Phantasien bereits in einem wunderbar windumtosten Prolog angesprochen wird. En passant zeichnet sich im weiteren Verlauf des Films die Verwendung von Fotos zur Firmenwerbung ebenso ab wie zur politischen Agitation oder zur polizeilichen Fahndung.

Zum anderen schält sich als zentrales Thema die Messung und Standardisierung von Zeit heraus. Immer wieder werden hier Arbeitsschritte und Wegstrecken sekundengenau bestimmt. Die Konkurrenz verschiedener Uhrzeiten, die von der den Handlungsort dominierenden Fabrik, der Gemeinde oder der Post verwendet werden, spitzt Schäublin ironisch zu, indem er vorübergehend die Telegrafenverbindung ausfallen lässt. Die Paradoxien eines genossenschaftlichen Manufakturbetriebes vor dem Hintergrund des entstehenden kapitalistischen Weltmarkts bringt er indes schön auf den Punkt, wenn er eine anarchistische Kooperative den Liefervertrag mit einem Uhrfabrikanten eigenmächtig ändern lässt, um die vermutete militärische Nutzung bestellter Uhrwerke zu sabotieren. Die rührigen Genossenschaftler regen den Unternehmer statt dessen zur Produktion einer neuen alternativen Ware an – die freilich bald zum Symbol der Disziplinierung der Arbeiterschaft werden wird: eines Weckers, der als Prototyp hier noch so groß ist wie eine Kasserolle.