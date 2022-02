Wie das Küssen unter die Deutschen kam

imago images/serienlicht Küss mich, Liebling!

»Pianobar« von Otto Jägersberg, dem Dienstältesten unter den Stammautoren des Diogenes-Verlags, ist ein Kompendium deutschen Humors, der, wie sich am Werk dieses Schriftstellers erkennen lässt, viel besser ist als sein Ruf und als Heerscharen minderbemittelter Comedians uns immer wieder beweisen wollen. Seit seinem fulminanten Debüt »Weihrauch und Pumpernickel« aus dem Jahr 1964, einem »westpfählischen Sittenbild«, hat Jägersberg eine Menge Romane, Erzählungen und Drehbücher verfasst, die durch ihre staubtrockenen und gerade dadurch hinreißenden Beschreibungen vom Leben in der sogenannten Provinz und durch einen lakonischen, unaufgeregten Tonfall höchstes Lesevergnügen und zugleich tiefe Einblicke in den Alltag seiner unbeirrt lösungsorientierten Protagonisten bieten. Die Piefke stünden besser da, wenn sie ihn statt Heinz G. Konsalik oder Günter Grass zu ihrer literarischen Leitfigur erwählt hätten, aber dann wären sie auch keine Weltmeister im Waffenexportieren und Vergangenheitsbewältigen geworden.

Jägersbergs jüngster Streich entzieht sich jeder Gattungsbezeichnung. Ein Coronatagebuch ohne Corona? Ein Reiseführer ins Blaue mit besonderer Berücksichtigung des Dreiländerecks Schweiz, Deutschland, Frankreich und der dort gesprochenen Mundarten? Die Schilderung eines Pensionistendaseins, das – wie könnte es anders sein – von Schnäppchenjagd in Birkenstock-Pantoffeln geprägt ist? Die Memoiren eines alternden Pedalritters mit wundgefahrenem Gesäß? 232 durchnummerierte Einträge, deren erster vom Besuch bei Bekannten zum Nachsinnen darüber führt, wie man sich beim Wiederlesen der alten Bücher selbst mitliest, »wie man war, als man das las, früher und zum ersten Mal«, und deren letzter von einem Barpianisten handelt, der gerade das macht, was der Autor dem staunenden Leser über 260 Seiten vorgeführt hat: aus lauter kleinen Häppchen ein opulentes Menü anzurichten.

»Pianobar« ist ein Lehrbuch erster Klasse. In ihm erfährt man neben anderen unerlässlichen Lektionen, wie das Küssen unter die Deutschen kam und wie es wieder verschwand, welche Sorgen eine von ihren Schützlingen (männlich, weiblich) munter zugequasselte Tennislehrerin plagen, wie es Psychoanalytikerinnen ergeht, die sich partout nicht helfen lassen wollen, warum Faulheit die edelste Menschentugend und das Wort »nett« das neue Böse ist, in welchen Lebenslagen Schweizer lachen, wenn sie endlich einmal lachen, und wie es um das Seelenheil von Verbrechern bestellt ist, nämlich schlecht, weil sie dem wachsenden Druck ausgesetzt sind, »etwas Abscheuliches abzuliefern, was noch nicht da war«. Dazwischen stehen ernste Dinge, Perlen wie diese hier: »Irene, Kind einer Sechzehnjährigen aus Ravensburg. Vater französischer Soldat. 75 Jahre her. Ein Dorf bei Besançon. Irene will das jetzt mal sehen. Misstrauische dicke Frauen, als sie sich vorstellt. Dann wird sie von wilden Umarmungen fast erdrückt. Es sind ihre Halbschwestern.«

Wie schön, dass Jägersberg diese Erfahrungssplitter nicht zu einem Roman verwurstet hat. Nur der Vergleich mit Häppchen und Menü irritiert, das Understatement. Ginge es darum, geistigen Proviant für das Leben auf der berühmten einsamen Insel in den Rucksack zu packen, würde ich Proust, Joyce, Musil im Regal lassen, statt dessen nach der »Pianobar« greifen. Damit kommt man lange aus.