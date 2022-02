Zwölf Nullen angepeilt

U.S. Air Force/Staff Sgt. Cory D. Payne/Handout via REUTERS »F-35«-Jets der US Air Force über Utah

Am Donnerstag wurde bekannt, wie hoch der US-Militärhaushalt nach dem Willen von US-Präsident Joseph Biden sein wird: mindestens 770 Milliarden US-Dollar, 20 Milliarden mehr als Trumps letzter Streitkräfteetat. Und weil der US-Kongress gewöhnlich noch ein paar Dutzend Milliarden draufschlägt, könnte das Budget für das kommende Haushaltsjahr leicht bei mehr als 800 Milliarden US-Dollar landen. Das offizielle, muss man hinzufügen, denn es kommen, wie üblich, in anderen Etatposten versteckte Aufwendungen für die Streitkräfte hinzu. US-Experten bezifferten sie in der Vergangenheit auf bis zu 200 Milliarden US-Dollar. Das heißt: Der reale US-Militärhaushalt könnte im kommenden Jahr die Billionenschwelle reißen.

Die Frage, wozu Washington aufrüstet wie wild, erübrigt sich. Wer noch eine Bestätigung dafür sucht: Das Pentagon mustert zum Beispiel das Erdkampfflugzeug »Warthog« (»Warzenschwein«) aus. Es ist zwar immer noch für Kriege wie den jetzt beendeten in Afghanistan nützlich, aber wertlos gegen hochgerüstete Gegner, die da wären: Russland und China. Für mögliche Kriege gegen sie braucht man Hightechgerät, wie es etwa der Rüstungskonzern Lockheed Martin herstellt, den Tarnkappenbomber F-35 zum Beispiel. Sein Erwerb treibt auch den nächsten US-Rüstungsetat nach oben. Dabei wird von der Aufrüstung voraussichtlich vor allem die Navy profitieren, die eine herausgehobene Funktion für den transpazifischen US-Aufmarsch gegen China hat. Zudem spielt die Aufrüstung im Weltall eine große Rolle – US-Militärs fürchten, die Volksrepublik habe die Kapazitäten, die US-Satelliten schwer zu schädigen und damit die militärische Kommunikation und die Steuerung von Waffensystemen erheblich zu stören. Nicht zuletzt verschlingt auch die Modernisierung der US-Atomwaffen eine irrsinnige Menge Geld.

Eines ist dabei jetzt schon klar: Das Ende der Fahnenstange ist mit dem neuen Bidenschen Militärhaushalt noch lange nicht erreicht. Erst kürzlich rechnete das Wall Street Journal vor, der aktuelle Militärhaushalt liege laut offiziellen Angaben bei ungefähr drei Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts – und das in einer Zeit, in der China und Russland doch gerade erst bekanntgegeben hätten, sie würden in Zukunft immer intensiver kooperieren. Wo zumindest in Teilen des US-Establishments die Maßstäbe liegen, machte der Hinweis des Blattes klar, während der heißen Phase des ersten Kalten Kriegs habe der Rüstungsanteil an der US-Wirtschaftsleistung zeitweise bei sieben Prozent gelegen. Das wären heute gut 1,6 Billionen US-Dollar – fast soviel wie die gesamte Wirtschaftsleistung Kanadas. Und es kann schnell gehen, fügte das Wall Street Journal hinzu: Der Militäranteil an der US-Wirtschaftsleistung sei einst von lediglich 1,7 Prozent im Jahr 1940, vor US-Kriegseintritt, auf 37 Prozent im Jahr 1944 in die Höhe geschnellt. Dass ein einflussreiches US-Blatt derlei Vergleiche anbringt, spricht für sich.