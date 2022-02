Auf die Straßen

Nathalia Angarita/REUTERS Die Organisatoren der Proteste wollen an die Massenmobilisierungen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen (Bogotá, 12.5.2021)

Während Kolumbiens Präsident Iván Duque am Donnerstag in den Niederlanden eine neuntägige Europareise beendete, haben das Nationale Streikkomitee (CNP) und die Gewerkschaften der Central Unitaria de Trabajadores (CUT) für den 3. März zu neuen landesweiten Protesten gegen die Politik seiner Regierung aufgerufen. Mit den Mobilisierungen soll vor den Kongresswahlen am 13. März und der Wahl eines neuen Präsidenten am 29. Mai Druck ausgeübt werden. Umfragen deuten darauf hin, dass Kolumbien vor einem Linksschwenk steht.

Mit den Aktionen wollten die Organisatoren darauf aufmerksam machen, dass Kolumbien in einer Welle von Gewalt, Unterdrückung, sozialer Ungerechtigkeit und Verarmung zu versinken drohe, meldete der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur am Montag. Der weit rechts stehende Präsident und seine Regierung seien verantwortlich für »schwerwiegende wirtschaftliche, politische und soziale Ereignisse, zu denen systematische Drohungen und Erpressungen, Stigmatisierung, die Ermordung sozialer und gewerkschaftlicher Anführer und ein von der nationalen Regierung geförderter und begünstigter schwerer Mangel gehören«, heißt es in dem Aufruf. Die Vertreter von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen forderten außerdem dazu auf, mit einer »friedlichen Mobilisierung« am 28. April der Opfer der an diesem Tag vor einem Jahr begonnen Massenproteste zu gedenken.

Das Onlineportal Resumen Latinoamericano zitierte dazu eine Schätzung der Menschenrechtsorganisation Temblores, die 5.048 Fälle von Polizeigewalt im Rahmen der Proteste in Kolumbien registriert hat. Während der Mobilisierungen vor knapp einem Jahr hatte die Organisation über ihre Beschwerdeplattform »Grita« allein zwischen dem 28. April und dem 3. Mai 1.181 Anzeigen erhalten. Dazu gehörten 92 Opfer von physischer Gewalt, mehr als 20 Menschen, die von der Polizei ermordet wurden, vier Opfer von sexualisierter Gewalt durch Beamte und zwölf Menschen, denen von Polizisten direkt in die Augen geschossen worden war. Die Zeitung Q’hubo veröffentlichte am 4. Mai 2021 Namen und Fotos von 22 Personen, die kurz zuvor in der Stadt Cali getötet worden waren. Journalisten der Zeitung waren mehrfach attackiert worden. Der Streikaufruf wendet sich deshalb auch gegen die Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit in Kolumbien. Die Plattform »Grita« meldete im vergangenen Jahr 176 Fälle polizeilicher Gewalt gegen Medienschaffende.

In diesem Jahr gehen die Morde und die Unterdrückung sozialer Proteste unvermindert weiter. Bei dem 20. Massaker des Jahres 2022 wurden am Montag vier junge Menschen in zwei Gemeinden des südkolumbianischen Departements Caquetá getötet, berichtete Telesur am Dienstag. In einem anderen Beitrag verwies der Sender am selben Tag auf einen Bericht des Amtes der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), dem zufolge im Jahr 2021 die Zahl der Zwangsvertriebenen im Vergleich zum Vorjahr um 181 Prozent gestiegen sei. Mindestens 73.900 Menschen, darunter 13.000 Minderjährige, seien gewaltsam vertrieben worden, heißt es in dem Bericht. Die UN-Organisation wies auch auf die hohe Zahl von zusätzlichen Inhaftierungen im vergangenen Jahr hin, von denen indigene Gemeinschaften (mit 67,5 Prozent) und afrokolumbianische Bürger (mit 18 Prozent) am stärksten betroffen gewesen seien.

Bei Gesprächen zwischen Duque und führenden europäischen Politikern war die Missachtung der Menschenrechte in dieser Woche allerdings kein Thema. Nachdem der Staatschef am Sonntag in Frankreich erklärt hatte, dass Kolumbien als NATO-Partnerland im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine »jeden NATO-Beschluss unterstützt«, sicherte der Generalsekretär des Kriegsbündnisses, Jens Stoltenberg, ihm am Montag in Brüssel weitere Unterstützung »bei der Aufstandsbekämpfung« zu. Lediglich während seiner Rede im EU-Parlament am Dienstag erinnerten einige EU-Abgeordnete, die T-Shirts mit Aufschriften wie »Stoppt das Töten in Kolumbien« und »Wer hat den Befehl gegeben?« trugen, an die zahlreichen Opfer des Duque-Regimes.