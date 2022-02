Unter dem roten Teppich

Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa Multipliziert man 9,82 Euro mit dem Glamourfaktor, bekommt man 9,82 Euro – Dienstag abend bei der Berlinale

Die Berlinale läuft noch bis Sonntag, aber die roten Teppiche werden schon wieder eingerollt, und Weltstars waren diesmal kaum dabei. Es gibt insgesamt wenig Aufmerksamkeit für die Filmfestspiele, aber verhältnismäßig stimmt dennoch, was auf einem Transparent einer Kundgebung am Berlinale-Palast am Dienstag abend zu lesen war: »Glanz und Glamour, Stars im Licht. Die Kinobeschäftigten sieht man nicht«. Nur wenige Festivalgäste nahmen den Demonstranten ein Flugblatt ab. Größer schien das Interesse an Selfies mit Schauspieler Lars Eidinger, der ja nun immerhin ein Herz für Arme hat – sein Werbeauftritt als Obdachloser für den Verkauf von 500-Euro-It-Bags im Aldi-Tüten-Design ist legendär.

Bei den rund 40 Kinobeschäftigten, die da für weniger miese Arbeitsbedingungen auf der Straße waren, handelte es sich um eine Delegation aus Multiplexen in Berlin, Hamburg, Freiburg und anderen Städten. Man habe das »coronagerecht« organisiert und bei der Teilnehmerzahl »einen Deckel draufgemacht«, erklärte Verdi-Tarifsekretärin Martha Richards am Donnerstag gegenüber jW. Momentan führt Richards die Verhandlungen mit Cinemaxx. Am kommenden Dienstag gehen sie in die zweite Runde. Was der Konzern bei der ersten vorgelegt hat, mag man kaum Angebot nennen: ab Oktober zwölf Euro Einstiegslohn (alles andere wäre rechtswidrig), ab zwei Jahren Betriebszugehörigkeit 12,15 Euro, ab fünf Jahren 12,30 Euro usw. bis zum Höchstsatz ab 15 Jahren im Job: 12,50 Euro. Laufzeit: drei Jahre.

»Der Frust der Belegschaft, vor allem bei den Langjährigen, ist relativ groß«, sagte Richards im jW-Gespräch. Es gehe nach 15 Berufsjahren ja auch darum, eine »Lebensleistung entsprechend zu honorieren«. Eine baldige Eskalation des Tarifstreits ist gleichwohl nicht zu erwarten. Streiks werden keine vorbereitet, so die Verdi-Sekretärin. »Wir sind ja erst am Anfang«, sagt sie, »hoffen auf ein verbessertes Angebot.« Da sei »Raum, sich zu einigen«.

Allerdings wurde in den Jahren der Pandemie in den Multiplexketten viel Personal abgebaut. Die verbliebenen Kollegen leiden tagtäglich unter der Arbeitsverdichtung. Manche haben das Ausbeutungsverhältnis gewechselt und räumen jetzt beim Discounter Regale ein, bestätigt Richards. Das Einstiegsgehalt liege da zum Teil deutlich höher. Und von dem Glamourfaktor im Lichtspielhaus kann man sich keine Grundnahrungsmittel kaufen.

Im übrigen hat die Branche beispielhafte Entwicklungen hin zu Automatisierung und Kontrolle der Arbeit vollzogen. Längst gibt es bei den Ketten keine Vorführer mehr, die mit Filmrollen herumhantieren. Alles ist digitalisiert und wird zentral gesteuert. Dem entsprechen die Berufsgruppen in den Kinos. Im Cinemaxx zum Beispiel ist Theaterleitungsassistent der höchste Posten, gefolgt von Junior-Theaterleitungsassistent, Teamleiter, und dann kommt schon die Servicekraft (Einlass, Kasse, Gastro). Die Gehaltsunterschiede sind nicht eben riesig. Laut dem noch geltenden Tarifvertrag – die Friedenspflicht endet im März – bekommt der Kinochef 14,13 Euro, die Servicekraft bis zu 11,43 Euro ab 20 Jahren Betriebszugehörigkeit. Einsteiger erhalten den aktuellen Mindestlohn in Höhe von 9,82 Euro. Zum Vergleich: Ein Berlinale-Ticket ist in diesem Jahr für 13 bis 24 Euro zu haben.