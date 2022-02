Nach Unfall mit SUV: Bewährungsstrafe

Berlin. Zweieinhalb Jahre nach dem Unfall mit einem SUV in Berlin, bei dem vier Menschen starben, hat das Landgericht der Hauptstadt den Fahrer zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er sei der vierfachen fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig, entschied das Gericht am Donnerstag. Unmittelbar vor dem Unfall hatte der Fahrer einen epileptischen Anfall erlitten. Er hätte »erkennen können und müssen, dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Vorgeschichte nicht fahrtauglich war«, erklärte das Gericht. Nach dem Unfall war über ein Verbot von SUVs und die Sicherheit von Fußgängern in Innenstädten diskutiert worden. (AFP/jW)