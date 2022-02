Ansage aus Russland

ndrew Craft/The Fayetteville Observer via AP/dpa

Moskau weist Washington in die Schranken. Angesichts der Stationierung von 60.000 US-Soldaten, 200 Panzern und 150 Kampfbombern verlangte Russland am Donnerstag in einem Schreiben an die US-Regierung den Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa und dem Baltikum. »Wir sind überzeugt, dass das nationale Potential in diesen Zonen völlig ausreichend ist«, hieß es in dem vom Außenministerium veröffentlichten Schreiben. Bei diesem handelt es sich um die Antwort auf die schriftliche Reaktion der USA auf die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien für Europa. Der Brief beinhaltet auch das Angebot neuer Gespräche. Die Antwort an die NATO erfolge später, hieß es.

Das westliche Kriegsbündnis erging sich derweil weiter in unbewiesenen Behauptungen. »Wir sind besorgt darüber, dass Russland versucht, einen Vorwand für einen bewaffneten Angriff auf die Ukraine zu inszenieren«, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach Beratungen der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel. Hintergrund waren Angriffe auf die Streitkräfte der »Volksrepublik Donezk« am frühen Donnerstag morgen. »Um die Zivilisten zu schützen, mussten unsere Verteidiger das Vergeltungsfeuer eröffnen«, erklärte Sprecher Oleg Nikitin. Auch aus der »Volksrepublik Lugansk« hieß es, in den Morgenstunden seien an mehreren Orten in der Region Dutzende Mörsergranaten niedergegangen.

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dimitri Peskow, warnte vor Journalisten, die Situation in der Ukraine, insbesondere in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen, könne sich jederzeit von einer Schlammschlacht in einen Feuersturm verwandeln. Gleichzeitig betonte er, dass Russland ungeachtet dessen eine verantwortungsvolle Position behalte und den Dialog mit seinen Partnern erwarte, wie die russische Agentur TASS meldete.

Washington warnte gleichzeitig erneut vor einer kurz bevorstehenden Invasion Russlands und kritisierte den angeblich nicht stattfindenden »Rückzug« der russischen Streitkräfte. Moskau bekräftigte, dass auch die Truppen in Belarus ihr Manöver wie geplant am Sonntag beenden werden. Die ersten 200 von insgesamt 3.000 US-Soldaten erreichten unterdessen die Slowakei. Dort findet vom 1. März an die Großübung »Saber Strike 2022« statt.