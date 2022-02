Zahl der Privatinsolvenzen fast verdoppelt

Alexander Heinl/dpa

Zehn Jahre lang ist die Zahl der Privatinsolvenzen gesunken. Nun hat sie sich nahezu verdoppelt. Nach den Daten des Schuldenbarometers der Auskunftei Crif gab es im Jahr 2021 insgesamt 109.031 private Pleiten und damit 93,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum mit 56.324 Fällen.

Als Hauptursache für den Anstieg gab die Crif eine Gesetzesänderung an, die viele Betroffene abgewartet hätten. Danach können Verbraucher einfacher nach drei statt wie bisher nach sechs Jahren von ihren Restschulden befreit werden. Um die angekündigte Reduzierung der Laufzeit des Verfahrens zu nutzen, hielten sie Insolvenzanträge zurück, erläuterte Crif-Geschäftsführer Frank Schlein in einer Presseerklärung am Donnerstag. Im Jahr 2021 habe es demnach einen Nachholeffekt gegeben.

Hinzu kämen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Beschäftigte und Selbständige, die während der Pandemie ihre Arbeit ganz oder teilweise verloren haben, hätten versucht, mit Rücklagen oder privat geliehenem Geld durchzuhalten. Diese ­finanziellen Reserven sind irgendwann aufgebraucht. Die steigenden Miet- und Energiepreise werden den Druck weiter erhöhen. Für 2022 hält die Auskunftei Crif bis zu 110.000 Privatpleiten für möglich.

Steigende Zahlen wurden im vergangenen Jahr in allen Bundesländern verzeichnet. In sieben Ländern haben sich die Privatinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahr sogar mehr als verdoppelt. Allen voran in Hamburg (plus 135 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (plus 132,2 Prozent). Den geringsten Anstieg gab es in Sachsen-Anhalt mit einem Plus von 39 Prozent. Gemessen an der Bevölkerung war Bremen mit 247 Privat­insolvenzen je 100.000 Einwohner am stärksten betroffen. Es folgten Niedersachsen mit 180 und Hamburg mit 172 Insolvenzfällen je 100.000 Einwohner.

Ein Großteil derjenigen, die Privatinsolvenz anmelden, haben in der Gesamtsumme Schulden unter 10.000 Euro. Die mittlere Schuldenhöhe liegt derzeit bei knapp unter 19.000 Euro.