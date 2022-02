RTL will Geschäft in Kroatien verkaufen

Luxemburg. Die RTL Group will sich von ihrem Kroatien-Geschäft trennen. RTL Croatia solle für 50 Millionen Euro an das Medienunternehmen Central European Media Enterprises (CME) gehen, teilten der im SDax notierte Konzern und CME am Montag unabhängig voneinander mit. CME ist bereits in mittel- und osteuropäischen Ländern aktiv und hat dort Fernsehsender. Die RTL Group war ab dem Start von RTL Croatia 2004 Mehrheitsgesellschafter und seit Sommer 2015 alleiniger Eigentümer. Zum Kroatien-Geschäft gehören acht TV-Sender, digitale Angebote und ein Musiklabel. (dpa/jW)