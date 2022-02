Britische Inflationsrate auf 30-Jahres-Hoch

London. Die britischen Verbraucherpreise sind im Januar so stark gestiegen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Sie erhöhten sich um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit März 1992. Besonders Energie verteuerte sich zu Jahresbeginn erneut sehr stark, aber auch viele Waren wie Bekleidung und Schuhe. Die britische Notenbank geht davon aus, dass der Höhepunkt der Inflation erst im April erreicht wird. (Reuters/jW)