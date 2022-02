Bund zahlt wieder Zinsen für zehnjähige Anleihe

Berlin. Der Bund muss für zehnjährige Anleihen erstmals seit fast drei Jahren wieder Zinsen an seine Gläubiger zahlen. Bei der Auktion am Mittwoch wurde eine Durchschnittsrendite von 0,31 Prozent fällig, wie die mit dem Schuldenmanagement betraute Finanzagentur mitteilte. Damit lag sie erstmals seit April 2019 wieder im positiven Bereich und fiel zugleich so hoch aus wie seit November 2018 nicht mehr. (Reuters/jW)