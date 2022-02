Vorgezogene Wahlen in Serbien

Belgrad. Serbien wird am 3. April vorgezogene Neuwahlen abhalten. Dies verkündete der serbische Präsident Aleksandar Vucic am Dienstag abend in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Anders als bei der letzten Wahl 2020 wollen die wichtigsten Oppositionsparteien diesmal Kandidaten aufstellen. Sie hatten die vergangene Abstimmung boykottiert. Die anstehende Präsidentschaftswahl wird vermutlich mit der des Parlaments zusammenfallen. (AFP/jW)