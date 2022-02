Neuer Präsident in Burkina Faso vereidigt

Ouagadougou. In Burkina Faso ist Paul-Henri Sandaogo Damiba als Staatschef vereidigt worden. Er werde die Verfassung »verteidigen und schützen«, gelobte der 41jährige Oberstleutnant vor dem Verfassungsrat des westafrikanischen Staates. Die Zeremonie in der Hauptstadt Ouagadougou wurde im Staatsfernsehen übertragen. Damiba war am 24. Januar nach zweitägigen Meutereien in mehreren Kasernen an die Macht gelangt. Er folgte auf den gewählten Präsidenten Roch Kaboré, dem vorgeworfen wird, dschihadistische Gewalt nicht hinreichend bekämpft zu haben. Kaboré befindet sich weiterhin unter Hausarrest. (AFP/jW)