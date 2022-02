Saarland: Ende der Kontaktnachverfolgung

Saarbrücken. Im Saarland hat der Landtag die Kontaktnachverfolgung von Coronainfizierten aufgehoben. Das Parlament beschloss am Mittwoch in Saarbrücken einstimmig eine Änderung des entsprechenden Gesetzes. In Hotels, Restaurants und Kinos beispielsweise müssen jetzt keine Kontaktdaten mehr angegeben werden. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) betonte, eine vollständige Aufhebung aller Maßnahmen sei derzeit noch »undenkbar«. (dpa/jW)